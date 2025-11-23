"Tom et Lola" saison 2, résumé des épisodes diffusés mardi 25 novembre sur France 3

Mardi 25 novembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera les deux premiers épisodes de la seconde saison inédite de "Tom et Lola" avec Dounia Coesens et Pierre-Yves Bon.

Présentation de la saison 2

En fin de saison 1, Tom et Lola font chacun face à un dilemme : ils doivent choisir entre leur histoire d’amour respective avec Cynthia et Guillaume et leur joyeuse cohabitation à la coloc. C’est l’un ou l’autre. Car, aux yeux de leurs conjoints, être d’un côté en couple et de l’autre en coloc avec son meilleur ami, c’est incompatible. Le modèle de Tom et Lola, ce cocon qu’ils ont mis tant d’efforts à construire, et qui leur permet d’être les plus authentiques versions d’eux-mêmes, est soudainement mis à l’épreuve. La société classifie, aime les cases. Or, la relation de Tom et Lola défie tout cela.

Dans cette saison 2, nos protagonistes vont tenter de se conformer aux attentes de la société en normalisant leurs relations amoureuses. Mais pour tous les deux, cette tentative de rentrer dans le moule en mode « méthode Coué » va inéluctablement se transformer en désenchantement.

Car si Tom et Lola incarnent profondément leur époque, c’est justement parce qu’ils ne peuvent pas mettre des étiquettes sur leurs relations. Et redéfinissent sans cesse les contours de l’amitié et de l’amour, du couple et du célibat. À quoi bon s’enfermer dans un statut social si ça implique de renoncer à qui on est vraiment ? Depuis quand les sentiments entre les hommes et les femmes sont-ils – mais surtout doivent-ils – être sans ambivalence ?

Cette saison 2 est construite comme un chassé-croisé entre deux amis tiraillés entre leur désir de retenter l’expérience du couple et leur besoin de rester fidèles à eux-mêmes. Tom et Lola arriveront-ils à s’émanciper l’un de l’autre alors qu’ils s’attirent comme des aimants ? Ces deux âmes sœurs finiront-elles un jour par s’avouer qu’au fond, elles sont tout simplement faites pour être ensemble ?

Les épisodes de la première soirée

Épisode 2x01 • La malédiction de Rê

Au cœur d’un musée plongé dans le silence nocturne, un gardien est découvert carbonisé, enfermé dans une salle consacrée à l’Égypte antique. Les lourdes grilles automatiques n’avaient laissé aucune issue. Personne n’a pu entrer. Personne n’a pu sortir. Mais alors, comment le meurtrier s’est-il volatilisé ?...

Épisode 2x02 • Le mystère de la tour Royale

Une jeune guide touristique est retrouvée sans vie au pied de la Tour Royale de Toulon, projetée du haut des remparts. Tout laisse croire à un meurtre. Mais alors que Tom et Lola se lancent dans l’enquête, un événement glaçant bouleverse tout : le téléphone sonne. Au bout du fil : la voix de la victime.