"Le temps est assassin" : résumé des épisodes 3 & 4 à revoir sur NOVO 19 mardi 25 novembre (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 23 novembre 2025 87
Mardi 25 novembre à 21:10, NOVO 19 rediffusera les épisodes 3 & 4 de la mini-série “Le temps est assassin” avec Mathilde Seigner, Caterina Murino et Jennifer Bartoli.

L'histoire en quelques lignes...

Clotilde revient en Corse vingt-cinq ans après un tragique accident qui a coûté la vie à son frère et ses parents. Mais à peine arrivée sur l'île, d'étranges incidents se multiplient jusqu'à ce qu'elle reçoive une lettre de sa mère, Palma, présumée morte dans l'accident.

Les épisodes diffusés au cours de la seconde soirée

Épisode 3

L’explosion du chantier de l’hôtel en 1994 est bien criminelle. Basile, l’associé de Paul est persuadé que Cassanu est derrière tout cela, comme Palma qui a peur des représailles envers sa famille. Salomé laisse encore des messages mystérieux sur le répondeur de Paul.

En 2019, Clotilde décide d’enquêter sur Pierre-Ange Rossi. Stéphane Garcia, le fils de César lui annonce que la mort de son père est un meurtre maquillé en suicide. Clotilde demande une analyse graphologique de la lettre et découvre que Cassanu était, en 1994, prêt à tout pour sauver son île, quitte à sacrifier son propre fils.

Épisode 4

Palma découvre des poupées de cire devant sa porte à l’effigie de sa famille. Elle va voir son avocate et tombe nez à nez avec Pierre-Ange Rossi qu’elle accuse directement. Cassanu est libéré et propose un marché à Basile : renoncer à la construction de l’hôtel contre la promesse de faire revenir Paul sur l’île et auprès de Salomé. Paul découvre sur le pas de la porte une photo de lui avec un petit garçon dans les bras et cache cette image. Palma se rapproche de plus en plus de Natale.

En 2019, la fille de Clotilde, Valentine, tombe dans la mer en faisant de l’escalade. Son harnais a été sectionné. Orsu, cet homme étrange qui traine toujours autour d’elle se jette à son secours. Il se rend ensuite dans une tour où l’on découvre Palma, la mère de Clotilde, emprisonnée dans des conditions spartiates depuis 25 ans.
Suivez nous...