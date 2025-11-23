"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 24 au 28 novembre 2025 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 24 au 28 novembre 2025.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 24 novembre 2025 • Épisode 1799

Alors que le piège de Sybille se referme sur Lucas, Laurine découvre que Jérémy n’a pas été embauché à l’hôpital par hasard.

Mardi 25 novembre 2025 • Épisodes 1800

Laurine passe un entretien important face à Janet. Quant à Emma, comprenant que Lucas lui cache des choses, elle compte bien obtenir des explications de la part de Dimitri.

Mercredi 26 novembre 2025 • Épisode 1801

C’est l’heure du testing au restaurant : Kira réussira-t-elle à dénoncer le comportement de Pinot ? De son côté, Alix demande un service à Ludo.

Jeudi 27 novembre 2025 • Épisode 1802

Tandis que Lucas réalise que ses problèmes pourraient lui coûter son couple, les évènements récents ont poussé Kira à réfléchir à son avenir.

Vendredi 28 novembre 2025 • Épisode 1803

Alors que Jérémy compte confronter Laurine concernant son comportement, Alix est prête à aider Lucas, qu’il le veuille ou non.