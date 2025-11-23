recherche
Séries

"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 24 au 28 novembre 2025 sur France 3

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 23 novembre 2025 132
"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 24 au 28 novembre 2025 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 24 au 28 novembre 2025.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 24 novembre 2025Épisode 1799

Alors que le piège de Sybille se referme sur Lucas, Laurine découvre que Jérémy n’a pas été embauché à l’hôpital par hasard.

Mardi 25 novembre 2025Épisodes 1800

Laurine passe un entretien important face à Janet. Quant à Emma, comprenant que Lucas lui cache des choses, elle compte bien obtenir des explications de la part de Dimitri.

Mercredi 26 novembre 2025Épisode 1801

C’est l’heure du testing au restaurant : Kira réussira-t-elle à dénoncer le comportement de Pinot ? De son côté, Alix demande un service à Ludo.

Jeudi 27 novembre 2025 Épisode 1802

Tandis que Lucas réalise que ses problèmes pourraient lui coûter son couple, les évènements récents ont poussé Kira à réfléchir à son avenir.

Vendredi 28 novembre 2025 Épisode 1803

Alors que Jérémy compte confronter Laurine concernant son comportement, Alix est prête à aider Lucas, qu’il le veuille ou non.

Dernière modification le dimanche, 23 novembre 2025 14:49
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 23 novembre 2025 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 23 novembre 2025 sur France 2

23 novembre 2025 - 15:18

Sur le même thème..

&quot;Le temps est assassin&quot; : résumé des épisodes 3 & 4 à revoir sur NOVO 19 mardi 25 novembre (vidéo)

"Le temps est assassin" : résumé des épisodes 3 & 4 à revoir sur NOVO 19 mardi 25 novembre (vidéo)

23 novembre 2025 - 14:24

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 23 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 23 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

22 novembre 2025 - 20:17 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...