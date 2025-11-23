"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 24 au 28 novembre 2025 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 24 novembre 2025 • Épisode 1799
Alors que le piège de Sybille se referme sur Lucas, Laurine découvre que Jérémy n’a pas été embauché à l’hôpital par hasard.
Mardi 25 novembre 2025 • Épisodes 1800
Laurine passe un entretien important face à Janet. Quant à Emma, comprenant que Lucas lui cache des choses, elle compte bien obtenir des explications de la part de Dimitri.
Mercredi 26 novembre 2025 • Épisode 1801
C’est l’heure du testing au restaurant : Kira réussira-t-elle à dénoncer le comportement de Pinot ? De son côté, Alix demande un service à Ludo.
Jeudi 27 novembre 2025 • Épisode 1802
Tandis que Lucas réalise que ses problèmes pourraient lui coûter son couple, les évènements récents ont poussé Kira à réfléchir à son avenir.
Vendredi 28 novembre 2025 • Épisode 1803
Alors que Jérémy compte confronter Laurine concernant son comportement, Alix est prête à aider Lucas, qu’il le veuille ou non.