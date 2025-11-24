"Will Trent" mercredi 26 novembre 2025, résumé des épisodes diffusés sur TF1 (vidéo)

Mercredi 26 novembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera les épisodes 3 & 4 de de la seconde saison inédite de la série "Will Trent" avec Ramón Rodríguez.

Présentation de la saison 2

La saison 2 continue de suivre l'agent spécial Will Trent du Georgia Bureau of Investigation (GBI), un enquêteur brillant, mais dyslexique et marqué par son enfance passée dans le système d'accueil d'Atlanta.

Cette saison s'annonce plus sombre, Will étant hanté par ses souvenirs et ses hallucinations liées à son passé.

Les relations personnelles des personnages sont mises à l'épreuve. L'intrigue met notamment l'accent sur Angie Polaski, la détective avec qui Will entretient une relation complexe.

Les épisodes de la seconde soirée

Deux épisodes seront diffusés à la suite chaque mercredi soir.

21:10 Épisode 2x03 Tu n'as pas besoin de comprendre

Alors que plusieurs citoyens sont morts et qu'une femme a disparu, Will et Faith interrogent un pasteur suspect avant la cérémonie d'inauguration du conseiller municipal.

Angie rejoint Ormewood sur le terrain pour enquêter sur un meurtre.

22:00 Épisode 2x04 C'est plus facile de menotter un être humain

Will et Faith enquêtent sur une petite ville hantée par une "boo hag". Un suspect est rapidement désigné, mais des liens avec le passé réservent des surprises.

Ormewood cherche le meurtrier d'une star de la télévision.

Amanda pressent un danger.