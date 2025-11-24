"Laëtitia" : les derniers épisodes sur l'affaire « Laëtitia Perrais » à revoir sur NOVO 19 mercredi 26 novembre

À voir ou à revoir sur NOVO 19 à partir de mercredi 19 novembre 2025 à 21:10, la mini-série en 6 épisodes “Laëtitia” adaptée de l’enquête d’Ivan Jablonka, « Laëtitia ou la fin des hommes » aux Éditions du Seuil.

Réalisée par Jean-Xavier de Lestrade, cette mini-série revient sur une tragédie qui, loin d’être un simple fait divers, a bouleversé les Français et mis en lumière à la fois les fragilités liées à l’adolescence et les ressorts souvent invisibles d’une violence ordinaire.

Rappel de l'histoire

Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, à La Bernerie-en-Retz, non loin de Pornic, une jeune fille de 18 ans, Laëtitia, est victime d'un terrible meurtre. Sur le thème de « l'Ange et le Monstre », la presse donne aussitôt à l'affaire un retentissement spectaculaire. Le public se passionne et transforme la victime en icône.

Ce fait divers « trahit » le monde dans lequel il se produit. C'est aussi un portrait détaillé de la France du début du XXIe siècle.

« L'affaire Laëtitia » ne montre pas seulement la sauvagerie de la mort de la jeune fille, il évoque aussi une violence ordinaire, quotidienne, presque invisible.

21:10 Épisode 4

La disparition de Laetitia, âgée de 18 ans, reste encore un mystère et les gendarmes tentent de reconstituer les dernières heures de la jeune fille afin de comprendre ce qui lui est arrivé. Après l'arrestation de Tony Meilhon, ils sont persuadés d'avoir identifié le coupable, mais les enquêteurs ne retrouvent toujours pas le corps.

22:05 Épisode 5

Les gendarmes tentent de reconstituer la soirée de Laetitia pour comprendre comment la jeune femme de 18 ans a disparu. Tony Meilhon reste le principal suspect mais le corps de la victime reste introuvable.

23:05 Épisode 6

La sœur jumelle de Jessica, est déterminée à faire payer le meurtrier, mais elle est confrontée au fonctionnement complexe de la police, aux services sociaux, à la justice et même au gouvernement...

Avec : Marie COLOMB (Laetitia), Yannick CHOIRAT (Frantz Touchais), Sam KARMANN (Gilles Patron), Kevin AZAÏS (Franck), Noam MORGENSZTERN (Tony Meilhon), Clotilde MOLLET (Michelle Patron), Alix POISSON (Béatrice Prieur), Guillaume MARQUET (Loïc Nallet), Cyril DESCOURS (Juge Martinot), François RAISON (Procureur Ronsin).