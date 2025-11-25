"Le Daron" jeudi 27 novembre 2025, résumé des épisodes diffusés sur TF1 (vidéo)

Jeudi 27 novembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera les épisodes 3 & 4 de la seconde saison inédite de la série "Le Daron" avec Didier Bourdon et Michèle Bernier.

La saison 2 en quelques lignes...

La vie de Daron a volé en éclats avec le départ de Greg et Esther qui ont monté leur propre cabinet. Blessés et furieux du comportement de leur père qui a trahi leur mère et leur a caché l’existence de leur demi-sœur Pauline, les jumeaux sont déterminés à le punir et à couler son cabinet ! Voilà Daron qui se retrouve à plaider plusieurs affaires contre ses propres enfants... Rien n’avait préparé l’avocat à cette révolte familiale qui l’affecte plus qu’il ne veut bien l’avouer.

Pauline, de son côté, s’efforce de trouver sa place aux côtés de ce père qu’elle connaît à peine, tout en tentant d’apaiser les tensions grandissantes entre les membres de sa nouvelle famille. C’est aussi le moment que son ex a choisi pour revenir dans sa vie !

Comme si la situation n’était pas assez explosive, une menace surgit du passé, portant avec elle des secrets que Daron et Coco ont tenté d’enterrer...

Cette seconde saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Résumé des épisodes diffusés au cours de la seconde soirée

Épisode 2x03 • Oscar

Un client du cabinet Daron, retrouvé couvert de sang, est accusé du meurtre de sa maîtresse. Daron se retrouve contraint de collaborer avec Esther et Greg, avec qui c'est la guerre ! Mais le comportement de plus en plus énigmatique de leur client interroge les Daron : quel secret leur cache-t-il ?

Épisode 2x04 • La vérité, toute la vérité

Le cabinet Daron s'occupe du divorce d'une cliente. Lorsqu'un incendie se déclenche dans un entrepôt de son mari, faisant un mort, les membres du cabinet Daron se mobilisent pour faire toute la lumière sur cet acte criminel... qui implique peut-être Tristan, l'ex de Pauline !