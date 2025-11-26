recherche
Séries

"Astrid et Raphaëlle" : épisode inédit « La part du diable » vendredi 28 novembre 2025 sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 26 novembre 2025 197
"Astrid et Raphaëlle" : épisode inédit « La part du diable » vendredi 28 novembre 2025 sur France 2

Vendredi 28 novembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera le sixième épisode inédit de la 6ème saison de la série "Astrid et Raphaëlle" avec Sara Mortensen et Lola Dewaere. 

Astrid et Raphaëlle reviennent pour une nouvelle salve d’énigmes plus mystérieuses que jamais ! Parapsychologie, fétiche africain, théorie mathématique, guillotine, procès homérique et même le Diable en personne… Nos enquêtrices vont avoir fort à faire alors que de grands chamboulements surviennent dans leurs vies personnelles.

La saison 3 en quelques lignes...

Comment Raphaëlle va-t-elle gérer les conséquences de l’empoisonnement dont elle a été victime ? Traumatisée et diminuée, elle va devoir réinventer son quotidien aussi bien que son lien avec Astrid et Nico

Investie comme jamais auprès de sa meilleure amie, Astrid se rend compte qu’elle est suivie par un mystérieux inconnu. Elle découvre bientôt qu’il est lié à la famille de Tetsuo. Ce dernier est-il vraiment celui qu’il prétend être ? L’heure de vérité a sonné pour les couples de nos deux enquêtrices.

Résumé de l'épisode de la sixième soirée

Épisode 6x06 La part du diable

Le cadavre d’un homme étrangement mutilé est retrouvé dans un data center.

L’enquête met progressivement Astrid et Raphaëlle sur la piste d’un mystérieux pacte faustien…

Dernière modification le mercredi, 26 novembre 2025 11:52
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Enquête d'action&quot; vendredi 28 novembre 2025 sur W9 : Délinquance en Haute-Garonne, les gendarmes font la loi !

"Enquête d'action" vendredi 28 novembre 2025 sur W9 : Délinquance en Haute-Garonne, les gendarmes font la loi !

26 novembre 2025 - 14:43

Sur le même thème..

Résumé des derniers épisodes de &quot;Los años nuevos&quot; diffusés sur Arte jeudi 27 novembre 2025

Résumé des derniers épisodes de "Los años nuevos" diffusés sur Arte jeudi 27 novembre 2025

25 novembre 2025 - 14:00

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 27 novembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 27 novembre 2025 sur France 2, sommaire du maga…

25 novembre 2025 - 09:31 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...