Le final de "Menace imminente" lundi 1er décembre 2025 sur TF1, résumé des épisodes

Lundi 1er décembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera les deux derniers épisodes de "Menace imminente", une mini-série avec Patrick Bruel et Natacha Lindinger.

Rappel de l'histoire...

Une légende du renseignement israélien, Zeev Abadi, est rappelé dans l'urgence pour mettre la main sur le traître qui a dérobé un logiciel extrêmement dangereux développé dans le plus grand secret par une branche de l’Armée israélienne, l'Unité 8200, et utilisé à Paris pour la première fois.

Cette mission l’amène à collaborer avec une flic française de l'antiterrorisme, Fleur Giroud, chargée d'élucider une étrange disparition survenue en plein jour, à l’aéroport Charles de Gaulle...

De Tel Aviv à Paris, deux enquêtes sous haute tension menées par deux agents au caractère bien trempé. Ils ont 72 heures pour percer ce mystère qui n’est en fait qu’une seule et même affaire. 72 heures d’enquête rendue plus intense encore par les liens que le duo avait tissés dans le passé

Résumé des épisodes diffusés au cours de la troisième soirée

Épisode 5

Tom a été retrouvé dans la forêt, inconscient. Abadi comprend qu'Elsa l'a dupé. En se rendant à son bureau pour la confronter, il est kidnappé par les hommes de main d'Elsa, un gang de Chinois.

Au même moment, Giroud découvre la planque de Karen et décide de s'y rendre avec son équipe d'intervention. Elle n'y trouve pas Karen.

Pendant ce temps, Oriana et sa collègue Ronit découvrent que leur patron, qui est aussi le patron d'Abadi, est lié à la fuite du "Speed Monkey".

Épisode 6

Giroud a pu récupérer l'ordinateur de Karen. Elle comprend que Duran et elle préparent une attaque lors d'un sommet qui réunit des chefs d'Etat, au Salon de la Tech qui se tient près de Paris.

Abadi, libéré des Chinois qui le retenaient prisonnier, se rend chez Elsa Atkine pour l'interroger, mais cette rencontre tourne mal...

Oriana envoie à Abadi les images qui lui permettent de comprendre qui a fait fuiter le Speed Monkey.

Alors qu'Abadi se rend au Salon de la Tech pour confronter le coupable, Giroud et lui vont éviter le pire dans un dernier face-face musclé avec Karen, venue y régler un problème personnel par la force...