"La disparue de Compostelle" mini-série inédite diffusée sur France 2 lundi 1er décembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 29 novembre 2025 309
Lundi 1er décembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera les deux premiers épisodes de "La disparue de Compostelle", une mini-série inédite réalisée par Floriane Crépin.

L'histoire en quelques lignes...

Jeanne Nogarède est gendarme en agglomération rurale dans son village natal de Saint-Guilhem-le-Désert. L’affaire de « La disparue de Compostelle » est le plus gros regret de sa vie.

Le 26 novembre 2020 à 07.30 du matin, Emma Vivian, fille d’une de ses amies d’enfance, est sortie de son domicile pour aller à l’école. On ne l’a plus jamais revue.

Cinq ans plus tard, un nouvel élément vient bouleverser sa compréhension de l’affaire. Jeanne découvre que quelqu’un a mis en ligne l’image vidéo reconstituée par une intelligence artificielle de la jeune Emma Vivian qui explique, face caméra, ce qui lui est arrivé. Or, son récit contient un élément qui ne pouvait être connu que de son ravisseur… ou de sa mère.

Les épisodes diffusés au cours de la première soirée

Cette mini-série se compose de 4 épisodes de 52 minutes et sera diffusée sur deux soirées sur France 2.

Épisode 1 

Dans un village charmant, une petite fille, Emma, disparaît mystérieusement, plongeant la communauté dans l'angoisse. Cinq ans plus tard, une enquête est relancée par Jeanne Nogarède, gendarme, suite à l'apparition d'une vidéo reconstituée d'Emma sur internet, ce qui pousse sa mère, Christine, à espérer des réponses.

Épisode 2

La vidéo diffusée de la petite Emma fait émerger de nouvelles pistes, notamment un blog anonyme. Jeanne découvre des éléments troublants impliquant plusieurs habitants du village, tandis que Christine reste persuadée que sa fille est encore en vie.

Les épisodes 3 & 4 seront diffusés lundi 8 décembre 2025 à partir de 21:10 sur France 2.

Publié dans Séries, Lundi
Suivez nous...