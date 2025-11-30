recherche
"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 1er au 5 décembre 2025 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 1er au 5 décembre 2025.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 1er décembre 2025Épisode 1804

Tandis que Lucas entrevoit un moyen d’échapper à Sybille, Noura confie à Charlotte que son couple bat de l’aile.

Mardi 2 décembre 2025Épisodes 1805

 Alors qu’Alix ne recule devant rien pour aider Lucas, à l’hôpital, Laurine sauve la mise à Jérémy.

Mercredi 3 décembre 2025Épisode 1806

Tandis que Lucas se retrouve au pied du mur à L. Cosmétiques, les ados organisent une fête. Mais la soirée dérape pour Charlotte.

Jeudi 4 décembre 2025 Épisode 1807

Alors que Dimitri se pense tiré d’affaire, Lucas lui, se montre moins optimiste. De son côté, Charlotte passe une très mauvaise journée au lycée.

Vendredi 5 décembre 2025 Épisode 1808

La police commence à s’intéresser à la commande frauduleuse de chez L. Cosmétiques. Quant à Paloma, elle révèle à Kira que dans son couple, c’est elle qui porte la charge mentale.

Suivez nous...