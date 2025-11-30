Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 1er décembre 2025 • Épisode 1804
Tandis que Lucas entrevoit un moyen d’échapper à Sybille, Noura confie à Charlotte que son couple bat de l’aile.
Mardi 2 décembre 2025 • Épisodes 1805
Alors qu’Alix ne recule devant rien pour aider Lucas, à l’hôpital, Laurine sauve la mise à Jérémy.
Mercredi 3 décembre 2025 • Épisode 1806
Tandis que Lucas se retrouve au pied du mur à L. Cosmétiques, les ados organisent une fête. Mais la soirée dérape pour Charlotte.
Jeudi 4 décembre 2025 • Épisode 1807
Alors que Dimitri se pense tiré d’affaire, Lucas lui, se montre moins optimiste. De son côté, Charlotte passe une très mauvaise journée au lycée.
Vendredi 5 décembre 2025 • Épisode 1808
La police commence à s’intéresser à la commande frauduleuse de chez L. Cosmétiques. Quant à Paloma, elle révèle à Kira que dans son couple, c’est elle qui porte la charge mentale.