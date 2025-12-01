"Will Trent" mercredi 3 décembre 2025, résumé des épisodes diffusés sur TF1

Mercredi 3 décembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera les épisodes 5 & 6 de la seconde saison inédite de la série "Will Trent" avec Ramón Rodríguez. Voici le résumé de ces épisodes.

Présentation de la saison 2

La saison 2 continue de suivre l'agent spécial Will Trent du Georgia Bureau of Investigation (GBI), un enquêteur brillant, mais dyslexique et marqué par son enfance passée dans le système d'accueil d'Atlanta.

Cette saison s'annonce plus sombre, Will étant hanté par ses souvenirs et ses hallucinations liées à son passé.

Les relations personnelles des personnages sont mises à l'épreuve. L'intrigue met notamment l'accent sur Angie Polaski, la détective avec qui Will entretient une relation complexe.

Les épisodes de la troisième soirée

Deux épisodes seront diffusés à la suite chaque mercredi soir.

21:10 Épisode 2x05 La fille du capitaine Wagner

Alors que les menaces à l'encontre d'Amanda s'intensifient, Will enquête et réduit la liste des suspects potentiels.

Amanda doit faire face à son passé, tandis qu'Ormewood est en difficulté en l'absence de Gina.

22:00 Épisode 2x06 De la même famille

Will retrouve un parent perdu de vue depuis longtemps et découvre des similitudes inattendues.

Le GBI et l'APD enquêtent sur le meurtre d'un juge.

Faith et Luke se rapprochent.