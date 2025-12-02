recherche
Séries

"Le Daron" jeudi 4 décembre 2025, résumé l'épisode inédit diffusé sur TF1

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 2 décembre 2025 188
"Le Daron" jeudi 4 décembre 2025, résumé l'épisode inédit diffusé sur TF1

Jeudi 4 décembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera le cinquième épisode de la seconde saison inédite de la série "Le Daron" avec Didier Bourdon et Michèle Bernier : « Jimmy ».

La saison 2 en quelques lignes...

La vie de Daron a volé en éclats avec le départ de Greg et Esther qui ont monté leur propre cabinet. Blessés et furieux du comportement de leur père qui a trahi leur mère et leur a caché l’existence de leur demi-sœur Pauline, les jumeaux sont déterminés à le punir et à couler son cabinet ! Voilà Daron qui se retrouve à plaider plusieurs affaires contre ses propres enfants... Rien n’avait préparé l’avocat à cette révolte familiale qui l’affecte plus qu’il ne veut bien l’avouer.

Pauline, de son côté, s’efforce de trouver sa place aux côtés de ce père qu’elle connaît à peine, tout en tentant d’apaiser les tensions grandissantes entre les membres de sa nouvelle famille. C’est aussi le moment que son ex a choisi pour revenir dans sa vie !

Comme si la situation n’était pas assez explosive, une menace surgit du passé, portant avec elle des secrets que Daron et Coco ont tenté d’enterrer...

Cette seconde saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Épisode 2x05 Jimmy

Une jeune étudiante en droit est retrouvée morte à la fac de droit, empoisonnée lors d'une soirée organisée en l'honneur du doyen, Hervé Rivière, qui est aussi son directeur de thèse et un vieil ami de Daron.

Lorsqu'Hervé est accusé du meurtre, Daron se charge de le défendre, mais il est inquiet : à la soirée, il a cru apercevoir Jimmy, un ancien ami qu'il n'a pas revu depuis trente ans. Tous trois sont impliqués dans une sombre affaire du passé...

Dernière modification le mardi, 02 décembre 2025 10:24
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Y'a que la vérité qui compte&quot; jeudi 4 décembre 2025 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine (vidéo)

"Y'a que la vérité qui compte" jeudi 4 décembre 2025 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine (vidéo)

02 décembre 2025 - 14:09

Sur le même thème..

&quot;La tour&quot; : mini-série inédite diffusée sur Arte jeudi 4 décembre 2025

"La tour" : mini-série inédite diffusée sur Arte jeudi 4 décembre 2025

02 décembre 2025 - 13:54

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

29 novembre 2025 - 20:38 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...