"Le Daron" jeudi 4 décembre 2025, résumé l'épisode inédit diffusé sur TF1

Jeudi 4 décembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera le cinquième épisode de la seconde saison inédite de la série "Le Daron" avec Didier Bourdon et Michèle Bernier : « Jimmy ».

La saison 2 en quelques lignes...

La vie de Daron a volé en éclats avec le départ de Greg et Esther qui ont monté leur propre cabinet. Blessés et furieux du comportement de leur père qui a trahi leur mère et leur a caché l’existence de leur demi-sœur Pauline, les jumeaux sont déterminés à le punir et à couler son cabinet ! Voilà Daron qui se retrouve à plaider plusieurs affaires contre ses propres enfants... Rien n’avait préparé l’avocat à cette révolte familiale qui l’affecte plus qu’il ne veut bien l’avouer.

Pauline, de son côté, s’efforce de trouver sa place aux côtés de ce père qu’elle connaît à peine, tout en tentant d’apaiser les tensions grandissantes entre les membres de sa nouvelle famille. C’est aussi le moment que son ex a choisi pour revenir dans sa vie !

Comme si la situation n’était pas assez explosive, une menace surgit du passé, portant avec elle des secrets que Daron et Coco ont tenté d’enterrer...

Cette seconde saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Épisode 2x05 • Jimmy

Une jeune étudiante en droit est retrouvée morte à la fac de droit, empoisonnée lors d'une soirée organisée en l'honneur du doyen, Hervé Rivière, qui est aussi son directeur de thèse et un vieil ami de Daron.

Lorsqu'Hervé est accusé du meurtre, Daron se charge de le défendre, mais il est inquiet : à la soirée, il a cru apercevoir Jimmy, un ancien ami qu'il n'a pas revu depuis trente ans. Tous trois sont impliqués dans une sombre affaire du passé...