recherche
Séries

"Le comte de Monte-Cristo" une mini-série inédite diffusée sur France 2 pendant les fêtes (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 3 décembre 2025 363
"Le comte de Monte-Cristo" une mini-série inédite diffusée sur France 2 pendant les fêtes (vidéo)

Vendredi 26 décembre 2025 à 21:10, France 2 débutera la diffusion de la mini-série "Le comte de Monte-Cristo" réalisée par  Bille August adaptée du chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas.

À l'occasion des fêtes de fin d'année, France 2 propose l'adaptation de l'un des chefs-d'œuvre de la littérature française, "Le Comte de Monte-Cristo", signé Alexandre Dumas.

Cette série-événement de huit épisodes, coproduite dans le cadre de l'Alliance européenne, est dirigée par Bille August, réalisateur danois multi-récompensé, et interprétée par un casting international, dont Sam Claflin, Jeremy Irons et Ana Girardot.

L'histoire en quelques lignes...

Accusé à tort de trahison, Edmond Dantès, un jeune marin, est emprisonné sans procès au château d'If, une sinistre forteresse au large de Marseille.

Après de nombreuses années de captivité, il s'échappe enfin et, sous l'identité du Comte de Monte-Cristo, il prévoit de se venger de ceux qui l'ont injustement condamné.

Les épisodes diffusés au cours de la première soirée

La série sera diffusée sur deux soirées, à raison de 4 épisodes à partir du vendredi 26 décembre 2025.

Épisode 1 La lettre

Après avoir brillamment pris le commandement d’un navire et gagné la faveur de son armateur, Edmond Dantès s’apprête à épouser sa fiancée Mercédès. Mais la jalousie de Fernand et Danglars les pousse à monter un complot contre lui. Malgré son innocence, Edmond est arrêté lors de sa fête de pré-mariage et, à cause des manœuvres du procureur Villefort, est injustement emprisonné au château d’If, une forteresse réputée inexpugnable...

Épisode 2 Le château

Edmond ne comprend pas son arrestation : aucun procès, aucun verdict, seulement le silence. Il clame son innocence, tandis que Morrel et Mercedes espèrent encore son retour. Mais Villefort leur ment en affirmant qu’Edmond s’est suicidé...

Dix ans passent. Edmond, brisé, entend un soir des bruits derrière le mur de sa cellule : c’est l’abbé Faria, prisonnier politique et érudit qui creuse une issue depuis des années. Grâce à lui, Edmond retrouve espoir. L’abbé lui enseigne, lui transmet sa sagesse et lui révèle l’existence du trésor des Spada, caché sur l’île de Monte-Cristo. Quand Faria meurt, Edmond prend sa place dans le sac mortuaire et se fait jeter à la mer. Il parvient à s’échapper en nageant vers la côte française : il est enfin libre, prêt à reconstruire sa vie et à se venger.

Épisode 3 Le trésor 

De retour à Marseille sous l’apparence d’un simple paysan, Edmond découvre que sa fiancée Mercédès a épousé Fernand, que son père est mort et que lui-même est déclaré disparu depuis quinze ans.

Après avoir sauvé Jacopo, un contrebandier toscan, il découvre enfin le trésor de l’île de Monte-Cristo, devenant immensément riche. Transformé en comte de Monte-Cristo, il se prépare à se venger de ceux qui l’ont trahi : Danglars et Fernand.

Épisode 4 La chambre rouge

Cinq ans après son retour en tant que comte de Monte-Cristo, Edmond manipule habilement les fils et héritiers de ses ennemis pour infiltrer leurs cercles. À Rome, il gagne la confiance d’Albert de Morcerf en orchestrant son “sauvetage”, puis à Paris, il se présente à Mercédès, Danglars et Villefort sous son nouveau statut de riche et influent comte. Lors d’un dîner dans sa maison de campagne à Auteuil, Edmond révèle l’atrocité commise par Villefort, l’infanticide, tandis que la sage-femme confirme que la mère de l’enfant est Hermine, l’épouse de Danglars, dévoilant ainsi de sombres secrets et déclenchant le début de sa vengeance.
Dernière modification le mercredi, 03 décembre 2025 18:02
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Primes à venir
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La meilleure boulangerie de France&quot; jeudi 4 décembre 2025, voici les boulangeries en compétition sur M6

"La meilleure boulangerie de France" jeudi 4 décembre 2025, voici les boulangeries en compétition sur M6

04 décembre 2025 - 09:19

Sur le même thème..

&quot;Astrid et Raphaëlle&quot; : épisode inédit « La veuve » vendredi 5 décembre 2025 sur France 2

"Astrid et Raphaëlle" : épisode inédit « La veuve » vendredi 5 décembre 2025 sur France 2

03 décembre 2025 - 10:53

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

29 novembre 2025 - 20:38 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...