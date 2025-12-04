"Le voyageur" : résumé des épisodes rediffusés par France 3 samedi 6 décembre 2025

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de revoir deux épisodes de la série "Le voyageur" avec Bruno Debrandt et Eric Cantona.

Tom Bareski est un commandant de police en disponibilité. Il continue de faire son travail, en marge de la procédure, en enquêtant sur des affaires non élucidées. Quelques années auparavant, le capitaine Kandinsky avait fait la rencontre du « Voyageur ». Après la mort de ce dernier, il décide de se mettre, lui aussi, en disponibilité de la police et de mener ses propres enquêtes.

Un nouveau héros qui prend la relève du commandant Bareski et poursuit la mission que ce dernier s’était donnée : rendre justice à des familles démunies, désespérées de ne pas connaître la vérité sur la disparition d’un proche.

21:10 Épisode 2x05 La tentation du mal

Yann Kandinsky s’installe, en Lorraine, il enquête sur une série de trois meurtres, non élucidés, perpétrés dans le même département.

L’effarement du capitaine, responsable des enquêtes, est à son comble lorsque Kandinsky annonce qu’il suspecte l’assassin multirécidiviste d’être une femme…

22:40 Épisode 1x02 La permission de minuit



Sans attache, Thomas Bareski, un policier hors norme, modifie son mode de vie pour mener à bien sa mission. Depuis trois ans, l'ancien enquêteur de la police criminelle s'est affranchi des codes de la société de consommation pour reprendre des affaires non élucidées et suivre les meurtriers partout où ils se trouvent.

Arrivé à bord de son van dans le Pays d'Arles, il enquête sur le meurtre d'une jeune femme qu'il soupçonne être la troisième victime d'un tueur qui sévit depuis 2012 dans la région. Mais il n'est pas le seul à vouloir retrouver le criminel et sera accompagné dans sa mission par une femme énigmatique...