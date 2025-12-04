recherche
Séries

"Le voyageur" : résumé des épisodes rediffusés par France 3 samedi 6 décembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 4 décembre 2025 332
"Le voyageur" : résumé des épisodes rediffusés par France 3 samedi 6 décembre 2025

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de revoir deux épisodes de la série "Le voyageur" avec Bruno Debrandt et Eric Cantona.

Tom Bareski est un commandant de police en disponibilité. Il continue de faire son travail, en marge de la procédure, en enquêtant sur des affaires non élucidées. Quelques années auparavant, le capitaine Kandinsky avait fait la rencontre du « Voyageur ». Après la mort de ce dernier, il décide de se mettre, lui aussi, en disponibilité de la police et de mener ses propres enquêtes.

Un nouveau héros qui prend la relève du commandant Bareski et poursuit la mission que ce dernier s’était donnée : rendre justice à des familles démunies, désespérées de ne pas connaître la vérité sur la disparition d’un proche.

21:10 Épisode 2x05 La tentation du mal

Yann Kandinsky s’installe, en Lorraine, il enquête sur une série de trois meurtres, non élucidés, perpétrés dans le même département.

L’effarement du capitaine, responsable des enquêtes, est à son comble lorsque Kandinsky annonce qu’il suspecte l’assassin multirécidiviste d’être une femme…

22:40 Épisode 1x02 La permission de minuit

Sans attache, Thomas Bareski, un policier hors norme, modifie son mode de vie pour mener à bien sa mission. Depuis trois ans, l'ancien enquêteur de la police criminelle s'est affranchi des codes de la société de consommation pour reprendre des affaires non élucidées et suivre les meurtriers partout où ils se trouvent.

Arrivé à bord de son van dans le Pays d'Arles, il enquête sur le meurtre d'une jeune femme qu'il soupçonne être la troisième victime d'un tueur qui sévit depuis 2012 dans la région. Mais il n'est pas le seul à vouloir retrouver le criminel et sera accompagné dans sa mission par une femme énigmatique...

Dernière modification le jeudi, 04 décembre 2025 11:03
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 5 décembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 5 décembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

04 décembre 2025 - 20:33

Sur le même thème..

&quot;Le comte de Monte-Cristo&quot; une mini-série inédite diffusée sur France 2 pendant les fêtes (vidéo)

"Le comte de Monte-Cristo" une mini-série inédite diffusée sur France 2 pendant les fêtes (vidéo)

03 décembre 2025 - 18:00

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; en Savoie samedi 6 décembre 2025 sur France 5 avec Sophie Jovillard

"Echappées belles" en Savoie samedi 6 décembre 2025 sur France 5 avec …

04 décembre 2025 - 11:24 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...