Les résumés de "Plus belle la vie" du 8 au 12 décembre sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 8 au 12 décembre 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 8 décembre 2025 • Épisode 480

Chloé est déboussolée par son passé qui la rattrape. Au Mistral, Thomas tente d'apaiser les doutes de Barbara, à l'égard d'un proche. Malgré ses réserves, Luna reconsidère la décision de s'occuper de son petit-fils.

Mardi 9 décembre 2025 • Épisode 481

Par hasard, Chloé fait une découverte qui l'oblige à provoquer une confrontation. A Massalia, une résidente est submergée par le travail. Suite à un départ de feu, des habitants du Mistral se voient obligés de trouver un logement en urgence...

Mercredi 10 décembre 2025 • Épisode 482

Face aux accusations de Chloé, les opinions divergent. Chez les Kepler, Vanessa espère encore pouvoir s'en sortir. De son côté, Luna est persuadée de l'efficacité de ses méthodes d'éducation positives avec Martin.

Jeudi 11 décembre • Épisode 483

Dans la tourmente, Chloé voit s'amenuir les chances de récupérer sa fille. Au Mistral, les habitants ont une idée pour soutenir un de leurs proches à l'hôpital. A la résidence Massalia, Apolline s'inquiète pour une de ses camarades.

Vendredi 12 décembre 2025 • Épisode 484

La police fait une découverte glaçante qui vient raviver les tensions. Apolline, quant à elle, se sent manipulée et lance l'alerte. A la résidence, de nouveaux arrivants viennent perturber l'équilibre des anciens.