Les résumés de "Ici tout commence" du 8 au 12 décembre 2025 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 8 au 12 décembre 2025.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 8 décembre 2025 • Épisode 1322

Aux examens, Ninon se voile la face. Après l'épreuve, Coline voit le bout du tunnel. A L'hôtel, Bianca s'engouffre dans la brèche.

Mardi 9 décembre 2025 • Épisode 1323

Pour les révisions, Gary fait tampon. A la ferme, Amaury parle à cœur ouvert. En cuisine, Hector cherche le poil dans l'œuf.

Mercredi 10 décembre 2025 • Épisode 1324

Après l'épreuve, Ninon revoit sa copie. Avec Coline, Amaury ne veut pas lâcher prise. A l'examen de pâtisserie, Thelma et Ferdinand reprennent du poil de la bête.

Jeudi 11 décembre 2025 • Épisode 1325

A L'institut, Pénélope porte le chapeau. A L'atelier, Tom met Milan et Malik au secret. Pour Loup, Joséphine prend des gants.

Vendredi 12 décembre 2025 • Épisode 1326

En pleine épreuve, Ninon, Pénélope et Gary se rafraîchissent la mémoire. Aux préparatifs du mariage, Amaury s'envoie des fleurs. Malik et Léonard rattrapent le temps perdu.