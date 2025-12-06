Les résumés de "Demain nous appartient" du 8 au 12 décembre 2025 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Demain nous appartient" diffusée à 19:10 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 8 au 12 décembre 2025.

Entre histoires d'amour, enquêtes policières et trahisons : le quotidien des Sétois n’est pas de tout repos !

Lundi 8 décembre 2025 • Épisode 2090

Convaincu de l'implication d'Arthur, Karim le prend en filature. Bart fait une proposition à Charles et Philippine. Aux Halles, Sylvain s'emporte en prenant la défense de Christelle.

Mardi 9 décembre 2025 • Épisode 2091

Dans la rue, un homme suit discrètement Jack et Lizzie. Gabriel expérimente le dur métier de parent. Nina trahit le secret de sa mère.

Mercredi 10 décembre 2025 • Épisode 2092

Les jumeaux mènent l'enquête pour retrouver le mystérieux inconnu. Bastien organise une projection pour convaincre Georges. L'attitude de Lou jette un froid chez Arthur.

Jeudi 11 décembre 2025 • Épisode 2093

Après des années d'idéalisation, Lizzie tombe de haut face à la réalité. Philippine rend sa décision à Bart. Adam n'apprécie pas le rapprochement entre Gloria et Soizic.

Vendredi 12 décembre 2025 • Épisode 2094

Lizzie s'en prend sévèrement à Jack. Le lycée doit faire appel à la police. Alex et Bruno dégradent leur stand pour la bonne cause.