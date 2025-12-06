Le final de "La disparue de Compostelle" sur France 2 lundi 8 décembre 2025 (vidéo)

Lundi 8 décembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera les derniers premiers épisodes de "La disparue de Compostelle", une mini-série inédite réalisée par Floriane Crépin.

L'histoire en quelques lignes...

Jeanne Nogarède est gendarme en agglomération rurale dans son village natal de Saint-Guilhem-le-Désert. L’affaire de « La disparue de Compostelle » est le plus gros regret de sa vie.

Le 26 novembre 2020 à 07.30 du matin, Emma Vivian, fille d’une de ses amies d’enfance, est sortie de son domicile pour aller à l’école. On ne l’a plus jamais revue.

Cinq ans plus tard, un nouvel élément vient bouleverser sa compréhension de l’affaire. Jeanne découvre que quelqu’un a mis en ligne l’image vidéo reconstituée par une intelligence artificielle de la jeune Emma Vivian qui explique, face caméra, ce qui lui est arrivé. Or, son récit contient un élément qui ne pouvait être connu que de son ravisseur… ou de sa mère.

Les épisodes diffusés au cours de la seconde soirée

Cette mini-série se compose de 4 épisodes de 52 minutes et sera diffusée sur deux soirées sur France 2.

Épisode 3

La maire du village, Léa Romblin, est publiquement accusée d’être responsable de la disparition d’Emma. Tandis que les tensions montent parmi les habitants, une équipe du génie civil commence des fouilles dans son jardin pour trouver des preuves.

Épisode 4

Jeanne découvre que l'oncle d'Emma, Guy Tessier, entretenait une relation ambiguë avec elle. Pressé par la culpabilité, il avoue avoir tué la maire, persuadé qu'elle était responsable de la disparition. Pourtant, le mystère de la disparition d'Emma demeure non résolu, jusqu’au dénouement final.