"Tom et Lola" saison 2, résumé des épisodes diffusés mardi 9 décembre 2025 sur France 3

Mardi 9 décembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera les épisodes 5 & 6 de la seconde saison inédite de "Tom et Lola" avec Dounia Coesens et Pierre-Yves Bon. Voici ce qui va se passer dans ces épisodes.

Présentation de la saison 2

En fin de saison 1, Tom et Lola font chacun face à un dilemme : ils doivent choisir entre leur histoire d’amour respective avec Cynthia et Guillaume et leur joyeuse cohabitation à la coloc. C’est l’un ou l’autre. Car, aux yeux de leurs conjoints, être d’un côté en couple et de l’autre en coloc avec son meilleur ami, c’est incompatible. Le modèle de Tom et Lola, ce cocon qu’ils ont mis tant d’efforts à construire, et qui leur permet d’être les plus authentiques versions d’eux-mêmes, est soudainement mis à l’épreuve. La société classifie, aime les cases. Or, la relation de Tom et Lola défie tout cela.

Dans cette saison 2, nos protagonistes vont tenter de se conformer aux attentes de la société en normalisant leurs relations amoureuses. Mais pour tous les deux, cette tentative de rentrer dans le moule en mode « méthode Coué » va inéluctablement se transformer en désenchantement.

Car si Tom et Lola incarnent profondément leur époque, c’est justement parce qu’ils ne peuvent pas mettre des étiquettes sur leurs relations. Et redéfinissent sans cesse les contours de l’amitié et de l’amour, du couple et du célibat. À quoi bon s’enfermer dans un statut social si ça implique de renoncer à qui on est vraiment ? Depuis quand les sentiments entre les hommes et les femmes sont-ils – mais surtout doivent-ils – être sans ambivalence ?

Cette saison 2 est construite comme un chassé-croisé entre deux amis tiraillés entre leur désir de retenter l’expérience du couple et leur besoin de rester fidèles à eux-mêmes. Tom et Lola arriveront-ils à s’émanciper l’un de l’autre alors qu’ils s’attirent comme des aimants ? Ces deux âmes sœurs finiront-elles un jour par s’avouer qu’au fond, elles sont tout simplement faites pour être ensemble ?

Les épisodes de la troisième soirée

Épisode 2x05 • Perdu dans les eaux

Alors qu’un ingénieur d'une entreprise de traitement des eaux est violemment agressé et disparaît, Tom et Lola s’orientent vers la piste des agriculteurs, étranglés par une sécheresse implacable. Mais l’enquête prend un tournant tragique quand Jordan, parti seul suivre une piste, se volatilise à son tour. Pris au piège dans les entrailles d’une station d’épuration, il risque de ne jamais en ressortir vivant. Pour Tom et Lola, il ne s’agit plus seulement de retrouver un ingénieur disparu… mais de sauver leur ami avant qu’il ne soit trop tard.

Épisode 2x06 • À bout de souffle

Dans les vignes de Provence, le fils d’un grand propriétaire disparaît brutalement. Nolan Pietri, jeune héritier fêtard, est kidnappé et laissé sans son traitement vital contre l’asthme. Chaque heure qui passe rapproche les enquêteurs d’un drame irréversible. Tom et Lola se lancent dans une traque méthodique, entre indices ténus, fausses pistes et rivalités familiales. Mais sous le vernis de respectabilité, les Pietri révèlent jalousies, rancunes et secrets bien enfouis. La vérité est là, tapie entre les rangées de ce vignoble… mais pour la découvrir, il faudra la saisir avant qu’il ne soit trop tard.