"Le temps est assassin" : résumé des épisodes 7 & 8 à revoir sur NOVO 19 mardi 9 décembre 2025 (vidéo)

Mardi 9 décembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera les épisodes 7 & 8 de la mini-série “Le temps est assassin” avec Mathilde Seigner, Caterina Murino et Jennifer Bartoli.

L'histoire en quelques lignes...

Clotilde revient en Corse vingt-cinq ans après un tragique accident qui a coûté la vie à son frère et ses parents. Mais à peine arrivée sur l'île, d'étranges incidents se multiplient jusqu'à ce qu'elle reçoive une lettre de sa mère, Palma, présumée morte dans l'accident.

Les épisodes diffusés au cours de la dernière soirée

Épisode 7

Palma, tombe sur la mère de Salomé, Speranza, qui lui raconte tout au sujet de l’enfant. Humiliée, elle part retrouver Natale. Nicolas, le frère de Clotilde est amoureux de la chanteuse Maria-Chiara, il veut la ramener à Paris avec lui. Palma annonce à Paul qu’ils se verront uniquement à la fête du 15 août, après quoi elle rentrera seule à Nice avec les enfants. Clotilde comprend que sa mère n’est pas la seule à avoir une liaison. Clotilde décide alors de se noyer.

En 2019, Clotilde va voir Orsu en prison. Il lui confirme que sa mère est en vie. Clotilde récupère les photos de Schreiber et découvre alors que le fameux 15 aout 1994, Salomé était habillée avec la robe de sa mère ? Salomé aurait-elle pris la place de Palma dans la voiture ?

Épisode 8

15 août 1994, toute la famille se réunit pour la fête de la Vierg. Salomé fait son entrée, habillée comme Palma et exige que Paul parte directement avec elle. Cassanu ordonne à Palma de quitter la table. Paul qui a prévu d’emmener Salomé chez le médecin pour la faire interner, part avec elle en voiture, alors que Clotilde et Nicolas sont assis à l’arrière, décidés à quitter cette fête désastreuse. Mais la voiture a été sabotée, provoquant l’accident mortel.

En 2019, Cassanu et Lisabetta sont arrêtés. Ils savaient que Salomé était morte à la place de Palma. Pensant que Palma était responsable, ils l’ont avec Basile et Speranza, emprisonnée pendant des années. Après la mort de Basile, son fils Cervone a accepté de garder ce secret monstrueux en échange d’argent pour financer son hôtel. C’est lui qui a tué Garcia, Schreiber et Speranza afin que le secret de l’emprisonnement de Palma ne soit pas dévoilé. Mais Clotilde se rend compte, via les photos retrouvées, que c’est Mika Schreiber, fou amoureux de Maria-Chiara en secret, qui à l’époque a saboté la voiture pour empêcher Nicolas de partir avec elle à Paris. Clotilde et Palma se retrouvent enfin, avec 25 années à rattraper.