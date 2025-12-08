recherche
Séries

"Will Trent" mercredi 10 décembre 2025, résumé des épisodes diffusés sur TF1

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 8 décembre 2025 196
"Will Trent" mercredi 10 décembre 2025, résumé des épisodes diffusés sur TF1

Mercredi 10 décembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera les épisodes 7 & 8 de la seconde saison inédite de la série "Will Trent" avec Ramón Rodríguez. Voici le résumé de ces épisodes.

Présentation de la saison 2

La saison 2 continue de suivre l'agent spécial Will Trent du Georgia Bureau of Investigation (GBI), un enquêteur brillant, mais dyslexique et marqué par son enfance passée dans le système d'accueil d'Atlanta.

Cette saison s'annonce plus sombre, Will étant hanté par ses souvenirs et ses hallucinations liées à son passé.

Les relations personnelles des personnages sont mises à l'épreuve. L'intrigue met notamment l'accent sur Angie Polaski, la détective avec qui Will entretient une relation complexe.

Les épisodes de la quatrième soirée

Deux épisodes sont diffusés à la suite chaque mercredi soir.

21:10 Épisode 2x07 Tu n'as jamais assisté à un mariage ?

En assistant à un mariage, Faith, Will et Jeremy découvrent un cadavre et des hommes armés dans le sous-sol de la salle.

Pendant ce temps, Angie et Ormewood se méfient de l'attitude de Crystal au bureau.

22:00 Épisode 2x08 Pourquoi est-ce que le bras de Jack saigne ?

Après avoir découvert le corps d'une jeune fille disparue 13 ans plus tard, Will et Faith rouvrent l'affaire, ce qui amène Will à avoir de fréquents flashbacks alors qu'ils découvrent la vérité.

Pendant ce temps, Angie et Ormewood enquêtent sur la mort d'un ancien soldat.

Dernière modification le lundi, 08 décembre 2025 11:37
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 10 décembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 10 décembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

08 décembre 2025 - 12:47

Sur le même thème..

&quot;Le temps est assassin&quot; : résumé des épisodes 7 & 8 à revoir sur NOVO 19 mardi 9 décembre 2025 (vidéo)

"Le temps est assassin" : résumé des épisodes 7 & 8 à revoir sur NOVO 19 mardi 9 décembre 2025 (vidéo)

07 décembre 2025 - 14:06

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 10 décembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 10 décembre 2025, les invités reçus par…

08 décembre 2025 - 12:47 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...