"Will Trent" mercredi 10 décembre 2025, résumé des épisodes diffusés sur TF1

Mercredi 10 décembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera les épisodes 7 & 8 de la seconde saison inédite de la série "Will Trent" avec Ramón Rodríguez. Voici le résumé de ces épisodes.

Présentation de la saison 2

La saison 2 continue de suivre l'agent spécial Will Trent du Georgia Bureau of Investigation (GBI), un enquêteur brillant, mais dyslexique et marqué par son enfance passée dans le système d'accueil d'Atlanta.

Cette saison s'annonce plus sombre, Will étant hanté par ses souvenirs et ses hallucinations liées à son passé.

Les relations personnelles des personnages sont mises à l'épreuve. L'intrigue met notamment l'accent sur Angie Polaski, la détective avec qui Will entretient une relation complexe.

Les épisodes de la quatrième soirée

Deux épisodes sont diffusés à la suite chaque mercredi soir.

21:10 Épisode 2x07 Tu n'as jamais assisté à un mariage ?

En assistant à un mariage, Faith, Will et Jeremy découvrent un cadavre et des hommes armés dans le sous-sol de la salle.

Pendant ce temps, Angie et Ormewood se méfient de l'attitude de Crystal au bureau.

22:00 Épisode 2x08 Pourquoi est-ce que le bras de Jack saigne ?

Après avoir découvert le corps d'une jeune fille disparue 13 ans plus tard, Will et Faith rouvrent l'affaire, ce qui amène Will à avoir de fréquents flashbacks alors qu'ils découvrent la vérité.

Pendant ce temps, Angie et Ormewood enquêtent sur la mort d'un ancien soldat.