"Astrid et Raphaëlle" : épisode inédit « Le testament » vendredi 12 décembre 2025 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 10 décembre 2025 138
Vendredi 12 décembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera le huitième et dernier épisode inédit de la 6ème saison de la série "Astrid et Raphaëlle" avec Sara Mortensen et Lola Dewaere. 

Astrid et Raphaëlle reviennent pour une nouvelle salve d’énigmes plus mystérieuses que jamais ! Parapsychologie, fétiche africain, théorie mathématique, guillotine, procès homérique et même le Diable en personne… Nos enquêtrices vont avoir fort à faire alors que de grands chamboulements surviennent dans leurs vies personnelles.

La saison 3 en quelques lignes...

Comment Raphaëlle va-t-elle gérer les conséquences de l’empoisonnement dont elle a été victime ? Traumatisée et diminuée, elle va devoir réinventer son quotidien aussi bien que son lien avec Astrid et Nico

Investie comme jamais auprès de sa meilleure amie, Astrid se rend compte qu’elle est suivie par un mystérieux inconnu. Elle découvre bientôt qu’il est lié à la famille de Tetsuo. Ce dernier est-il vraiment celui qu’il prétend être ? L’heure de vérité a sonné pour les couples de nos deux enquêtrices.

Résumé de l'épisode de la huitième soirée

Épisode 6x08 Le testament

Astrid est invitée par un mystérieux et riche inconnu, amateur de puzzles rares, à venir voir sa dernière et précieuse acquisition dans son manoir.

Mais lorsqu’elle s’y rend accompagnée de Raphaëlle, le duo découvre que leur hôte est mort, assassiné la veille !

