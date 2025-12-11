"Joséphine, ange gardien" de retour le 29 décembre 2025 sur TF1 dans un épisode inédit

À découvrir sur TF1 lundi 29 décembre 2025 à 21:10, « Les sirènes »un épisode inédit de "Joséphine, ange gardien" avec Mimie Mathy et Jennifer Lauret.

L'histoire en quelques lignes...

Lisa, la cliente de Joséphine, une maman qui élève seule sa fille de 17 ans, se lance dans une incroyable aventure. Elle va créer une équipe de natation synchronisée, "Les sirènes", pour prouver à sa fille qu'elle est capable de mener sa vie de front et de prendre son destin en mains.

Face aux défis personnels et professionnels, Lisa et son équipe montrent que la solidarité peut tout surmonter. Et le gala final de natation synchronisée sera l'occasion parfaite pour renouer avec la confiance en soi et laisser sa fille voler de ses propres ailes.

Une histoire émouvante de résilience et d'amitié avec des "sirènes" joyeuses et détonantes !

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Jennifer Lauret (Lisa), Justine Fabre (Coline), Jean-Michel Lahmi (Vincent), Marie Arnaudy (Evelyne), Jeanne Pajon (Sybelle), Anaëlle Fournier (Prune), Nathan Darbonnel (Adrien), Julien Goetz (Paul), Louis Bernard (Karl), Elsa Pasquier (La jurée), Séverine Berthelot (La directrice de l'école)