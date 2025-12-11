recherche
Séries

"Joséphine, ange gardien" de retour le 29 décembre 2025 sur TF1 dans un épisode inédit

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 11 décembre 2025 139
"Joséphine, ange gardien" de retour le 29 décembre 2025 sur TF1 dans un épisode inédit

À découvrir sur TF1 lundi 29 décembre 2025 à 21:10, « Les sirènes »un épisode inédit de "Joséphine, ange gardien" avec Mimie Mathy et Jennifer Lauret.

L'histoire en quelques lignes...

Lisa, la cliente de Joséphine, une maman qui élève seule sa fille de 17 ans, se lance dans une incroyable aventure. Elle va créer une équipe de natation synchronisée, "Les sirènes", pour prouver à sa fille qu'elle est capable de mener sa vie de front et de prendre son destin en mains.

Face aux défis personnels et professionnels, Lisa et son équipe montrent que la solidarité peut tout surmonter. Et le gala final de natation synchronisée sera l'occasion parfaite pour renouer avec la confiance en soi et laisser sa fille voler de ses propres ailes.

Une histoire émouvante de résilience et d'amitié avec des "sirènes" joyeuses et détonantes !

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Jennifer Lauret (Lisa), Justine Fabre (Coline), Jean-Michel Lahmi (Vincent), Marie Arnaudy (Evelyne), Jeanne Pajon (Sybelle), Anaëlle Fournier (Prune), Nathan Darbonnel (Adrien), Julien Goetz (Paul), Louis Bernard (Karl), Elsa Pasquier (La jurée), Séverine Berthelot (La directrice de l'école)

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Primes à venir
Retour en haut

L'info TV en continu

France 2 clôturera 2025 avec &quot;La grande soirée du 31 de Paris&quot;, les artistes présents

France 2 clôturera 2025 avec "La grande soirée du 31 de Paris", les artistes présents

11 décembre 2025 - 18:12

Sur le même thème..

&quot;Astrid et Raphaëlle&quot; : épisode inédit « Le testament » vendredi 12 décembre 2025 sur France 2

"Astrid et Raphaëlle" : épisode inédit « Le testament » vendredi 12 décembre 2025 sur France 2

10 décembre 2025 - 10:36

A ne pas manquer...

&quot;Echappées Belles&quot; à Vienne, samedi 13 décembre 2025 sur France 5

"Echappées Belles" à Vienne, samedi 13 décembre 2025 sur France 5

11 décembre 2025 - 11:09 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...