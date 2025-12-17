La 3ème saison de "Master crimes" avec Muriel Robin diffusée sur TF1 à partir du 8 janvier 2026

À partir du 8 janvier 2026, retrouvez Muriel Robin chaque jeudi soir à 21:10 sur TF1 dans les épisodes inédits de la 3ème saison de la série "Master Crime".

La saison 3 en quelques lignes...

L’année commence fort pour Louise Arbus, un vent de fraicheur souffle dans son équipe, elle recrute deux nouveaux élèves. Allyson Yang, volontaire et obstinée qui met Boris en stress et Valentine en émoi et Mika Delaye, hypersensible et anticonformiste qui n’en revient pas d’avoir été choisi.

Coté perso, Louise découvre que son fils Guillaume est victime d’une machination redoutable. Pour protéger sa famille, elle va devoir lutter contre un esprit retord comme elle les aime. Que dire de son mariage avec Oscar qui prend l’organisation de ce jour tant attendu très au sérieux et veut que ce jour soit exceptionnel.

De son côté, Delandre et Théodore vivent enfin leur amour au grand jour mais Mathilde, fraichement débarquée dans la vie de son père, veut vivre avec lui. Elle le veut pour elle et uniquement pour elle et mène une guerre sans merci à Delandre.

Que faire quand la fille de l’homme que vous aimez est une peste et qu’elle ressemble à Blair dans Gossip Girl puissance 124 ?

Mais la vie continue et ce n’est pas comme si les criminels avaient fait une pause pendant que nos héroïnes se débattent dans leur vie. Ils regorgent d’originalité pour le plus grand plaisir de Louise… Et du nôtre.

Résumé des premiers épisodes de la première soirée

Cette troisième saison se compose de six épisodes de 52 minutes.

21:10 Épisode 3x01 Prédictions

Louise Arbus traverse La Seine à bord d'une navette de la brigade fluviale pour aller sur une scène de crime au pied de la Tour Eiffel. La victime est vêtue d'une robe de mariée, elle a les yeux crevés. Arbus découvre que c'est la médium en vogue à Paris. Elle devait participer au salon de la voyance, qui ouvre ses portes. Louise entraîne ses étudiants dans le monde mystérieux de la voyance...

22:15 Épisode 3x02 Nouvelle vie

Appelée sur une scène de crime, Arbus découvre un sublime loft où a eu lieu, une divorce party de cinquantenaires déjantées. Les trois habitantes de la maison ont reçu un cadeau un peu spécial : un bras... Celui d'une de leurs copines, jeune divorcée, qui rêvait d'une nouvelle vie. Louise et ses étudiants vont devoir retrouver l'assassin, mais aussi les restes du corps.