Les résumés de "Ici tout commence" du 22 au 26 décembre 2025 sur TF1

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 20 décembre 2025 92
Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 22 au 26 décembre 2025.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

La semaine commence par deux épisodes diffusés lundi 22 décembre à partir de 18:05.

Lundi 22 décembre 2025 Épisode 1332

Au mariage, Amaury lâche une bombe. En cuisine, Loup tire son épingle du jeu. Alice navigue en eaux troubles.

Lundi 22 décembre 2025 Épisode 1333

Pour Noël, César voit grand. Avant le jour "J", Carla et Bérénice touchent du bois. Joséphine force le destin.

Mardi 23 décembre 2025 Épisode 1334

Pour le mariage, Coline fait d'une pierre deux coups. Au Secret Santa, Tom fait une fleur. Sous pression, Ninon part sur du fait maison.

Mercredi 24 décembre 2025 Épisode 1335

En cuisine, Coline grossit les rangs. Le 26 décembre, Jeanne fait honneur aux traditions. Au réveillon, Loup se ronge les sangs.

Jeudi 25 décembre 2025 Épisode 1336

Lors de la cérémonie, Carla met son grain de sel. Pour Ninon, Gary tient la chandelle. A L'atelier, Fleur réalise son rêve.

Vendredi 26 décembre 2025 Épisode 1337

A L'institut, Coline tourne la page. Joséphine veut garder ses distances. Chez les Jourdain, Bianca fait un pas vers Léonard.

Suivez nous...