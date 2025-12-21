"Tom et Lola" saison 2, résumé des épisodes diffusés mardi 23 décembre 2025 sur France 3

Mardi 23 décembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera les épisodes 9 & 10 de la seconde saison inédite de "Tom et Lola" avec Dounia Coesens et Pierre-Yves Bon. Voici ce qui va se passer dans ces épisodes.

Présentation de la saison 2

En fin de saison 1, Tom et Lola font chacun face à un dilemme : ils doivent choisir entre leur histoire d’amour respective avec Cynthia et Guillaume et leur joyeuse cohabitation à la coloc. C’est l’un ou l’autre. Car, aux yeux de leurs conjoints, être d’un côté en couple et de l’autre en coloc avec son meilleur ami, c’est incompatible. Le modèle de Tom et Lola, ce cocon qu’ils ont mis tant d’efforts à construire, et qui leur permet d’être les plus authentiques versions d’eux-mêmes, est soudainement mis à l’épreuve. La société classifie, aime les cases. Or, la relation de Tom et Lola défie tout cela.

Dans cette saison 2, nos protagonistes vont tenter de se conformer aux attentes de la société en normalisant leurs relations amoureuses. Mais pour tous les deux, cette tentative de rentrer dans le moule en mode « méthode Coué » va inéluctablement se transformer en désenchantement.

Car si Tom et Lola incarnent profondément leur époque, c’est justement parce qu’ils ne peuvent pas mettre des étiquettes sur leurs relations. Et redéfinissent sans cesse les contours de l’amitié et de l’amour, du couple et du célibat. À quoi bon s’enfermer dans un statut social si ça implique de renoncer à qui on est vraiment ? Depuis quand les sentiments entre les hommes et les femmes sont-ils – mais surtout doivent-ils – être sans ambivalence ?

Cette saison 2 est construite comme un chassé-croisé entre deux amis tiraillés entre leur désir de retenter l’expérience du couple et leur besoin de rester fidèles à eux-mêmes. Tom et Lola arriveront-ils à s’émanciper l’un de l’autre alors qu’ils s’attirent comme des aimants ? Ces deux âmes sœurs finiront-elles un jour par s’avouer qu’au fond, elles sont tout simplement faites pour être ensemble ?

Les épisodes de la cinquième soirée

Cette semaine, France 3 diffuse un double épisode.

Épisode 2x09 • En rouge et noir

Au stade Mayol, la star du RCT, Marius Larrinaga, s’évanouit dans la nature au moment du coup d’envoi. Quelques minutes plus tard, son agent est retrouvé sauvagement assassiné… et toutes les preuves désignent Marius comme coupable. Héros adulé ou meurtrier en fuite ? Tom et Lola traquent le rugbyman dans les entrailles du stade, pris entre l’urgence de le sauver et la peur de l’arrêter. Quand Lola se retrouve enfermée avec lui, blessé à mort, l’étau se resserre : est-elle face à une victime innocente… ou à l’assassin qu’ils cherchent depuis le début ?

Épisode 2x10 • À bride abattue

Au haras des Faviers, un cheval blanc surgit en panique, la crinière ensanglantée : son propriétaire, Esteban Gomez, gît mort dans l’écurie. Très vite, les indices s’accumulent contre Jenna, la meilleure amie de Morgane : témoin de ses humiliations, absente depuis le drame, et dont l’empreinte figure sur l’arme du crime. Chaque heure qui passe renforce la certitude qu’elle a frappé. Mais où se cache-t-elle ? Est-elle une adolescente broyée par la peur, ou une meurtrière en fuite ? L’angoisse monte : et si celle que Lola considérait presque comme sa fille venait de basculer dans l’irréparable ?