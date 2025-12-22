recherche
"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 22 au 26 décembre 2025 sur France 3

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 22 décembre 2025 144
"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 22 au 26 décembre 2025 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 22 au 26 décembre 2025.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 22 décembre 2025Épisode 1819

Tandis qu’Alix se démène pour doubler Chaligny, Claire et Florent apprennent ce qui est arrivé à Hélène en prison.

Mardi 23 décembre 2025Épisodes 1820

A l’hôpital, David se retrouve à devoir prendre des risques. Quant à Alix et Chaligny, la guerre ne fait que commencer.

Mercredi 24 décembre 2025Épisode 1821

Alors que Salomé s’inquiète de l’influence de Sacha sur Charlotte, Claire reçoit une visite inattendue et embarrassante.

Jeudi 25 décembre 2025 Épisode 1822

Claire s’implique dans une histoire compliquée et se retrouve à devoir mentir à Kira. Pendant ce temps, Sacha en demande toujours plus à Charlotte.

Vendredi 26 décembre 2025 Épisode 1823

Lucas tend finalement la main à Alix : est-ce le début de la réconciliation ? De son côté, Claire cherche un moyen d’infiltrer la cellule d’Hélène en prison.

Suivez nous...