"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 22 au 26 décembre 2025 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 22 décembre 2025 • Épisode 1819
Tandis qu’Alix se démène pour doubler Chaligny, Claire et Florent apprennent ce qui est arrivé à Hélène en prison.
Mardi 23 décembre 2025 • Épisodes 1820
A l’hôpital, David se retrouve à devoir prendre des risques. Quant à Alix et Chaligny, la guerre ne fait que commencer.
Mercredi 24 décembre 2025 • Épisode 1821
Alors que Salomé s’inquiète de l’influence de Sacha sur Charlotte, Claire reçoit une visite inattendue et embarrassante.
Jeudi 25 décembre 2025 • Épisode 1822
Claire s’implique dans une histoire compliquée et se retrouve à devoir mentir à Kira. Pendant ce temps, Sacha en demande toujours plus à Charlotte.
Vendredi 26 décembre 2025 • Épisode 1823
Lucas tend finalement la main à Alix : est-ce le début de la réconciliation ? De son côté, Claire cherche un moyen d’infiltrer la cellule d’Hélène en prison.