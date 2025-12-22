"Le diplôme" une nouvelle série inédite diffusée sur TF1 à partir du 12 janvier 2026

À suivre chaque lundi soir sur TF1 à partir du 12 janvier 2026, "Le diplôme" une nouvelle série inédite avec Clémentine Célarié, Bernard Campan (Sam Dessal), Camille Lellouche et Guillaume Labbé.

L'histoire en quelques lignes...

Qui n’a jamais rêvé - ou plutôt cauchemardé - qu’il repassait son bac ? Étape essentielle de notre vie et premier VRAI examen de notre futur d’adulte. Ce petit, mais néanmoins primordial diplôme qui nous permettra d’aller plus loin. Et pourtant, certains n’ont pas leur bac. Nombreuses sont les raisons : difficultés sociales, familiales, raisons de santé, parcours de vie chaotique, décrochage…

"Le diplôme" raconte le parcours de Delphine (60 ans), Leïla (39 ans), Pierre (35 ans), Sam (66 ans), Hussein (26 ans) et Jen (21 ans), six personnages qui a priori n’avaient aucune raison de se rencontrer et qui ont décidé, chacun pour des raisons différentes, de s’inscrire au lycée pour Adultes de Paris.

Ces héros du quotidien, aux trajectoires de vies très différentes vont donc passer leur bac à un âge de raison où il n’est plus si raisonnable de s’asseoir sur les bancs de l’école.

Cette série se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Résumé des épisodes de la première soirée

21:10 Épisode 1x01 Delphine

Septembre, c'est la rentrée au lycée d'adultes Ducros. Delphine, grande bourgeoise parisienne et femme au foyer, a décidé de passer son bac à 60 ans, projet qu'elle cache à son mari, Martial. Parmi ses camarades de classe, on compte Leïla une chauffeuse VTC et mère débordée, Hussein un réfugié syrien, Sam un retraité sarcastique, Jen une jeune femme mutique et Pierre un déménageur au passé trouble. Petit à petit, on découvre que Delphine est sous emprise d'un mari jaloux et possessif. Quand ce dernier découvre que sa femme lui ment, il devient très violent.

22:00 Épisode 1x02 Jen

Delphine abandonne le lycée malgré la main tendue de Leïla. Au lycée, Jen croise le petit frère de son ex à l'origine de son harcèlement passé. Ses traumatismes ressurgissent et, déboussolée, elle rate son contrôle. Dans le même temps, des tensions avec les élèves du lycée soudent le groupe d'auditeurs. Alors qu'ils fêtent leur première interro au bar du coin, Pierre révèle au groupe qu'il est en semi-liberté tandis que Jen reçoit de nouveaux messages de son ex. Prise d'angoisse, elle tente de se suicider dans les toilettes, ignorant les tambourinements d'Hussein à la porte.

Avec : Clémentine Célarié (Delphine Guilbert), Bernard Campan (Sam Dessal), Camille Lellouche (Leila Tsouri), Guillaume Labbé (Pierre Tasson), Julie Sassoust (Jenifer Simoni), Ahmad Kontar (Hussein Khaddour), Vanessa Guide (Juliette Anger), Marc Riso (Georges), Cécile Rebboah (Lise Panigel), Frédéric Hazan (Alexis Carrasco), Jean-Michel Lahmi (Jacques Diamand), Ener Tambwe (Mouss), Suzy Deschamps (Agnès), Caroline Donnelly (Daisy O'Neill), Laëtitia Vercken (Mélanie), Satya Dusaugey (Gabriel), Laurence Yayel (Patronne bar de l'Avenir), Blandine Papillon (Anna), Léonie Garcia (Lucile), Elodie Godart (Mère Kylian), Arnaldo Abrami (Stan), Pierre Santini (Yves (père Sam)), Anne Paris (Cliente VTC gênée), Gaël Langouët (Kylian), Pierre Gommé (Anatole), Cédric Weber (Collègue déménageur)

Avec la participation de : Isabelle Gélinas (Marianne Morello), Charles Berling (Martial Guilbert)