"Le comte de Monte-Cristo" vendredi 26 décembre 2025 sur France 2, résumé des premiers épisodes

Vendredi 26 décembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera les quatre premiers épisodes de la mini-série "Le comte de Monte-Cristo" réalisée par Bille August, adaptée du chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas.

À l'occasion des fêtes de fin d'année, France 2 propose l'adaptation de l'un des chefs-d'œuvre de la littérature française, "Le Comte de Monte-Cristo", signé Alexandre Dumas.

Cette série-événement de huit épisodes, coproduite dans le cadre de l'Alliance européenne, est dirigée par Bille August, réalisateur danois multi-récompensé, et interprétée par un casting international, dont Sam Claflin, Jeremy Irons et Ana Girardot.

L'histoire en quelques lignes...

Accusé à tort de trahison, Edmond Dantès, un jeune marin, est emprisonné sans procès au château d'If, une sinistre forteresse au large de Marseille.

Après de nombreuses années de captivité, il s'échappe enfin et, sous l'identité du Comte de Monte-Cristo, il prévoit de se venger de ceux qui l'ont injustement condamné.

Les épisodes diffusés au cours de la première soirée

La série sera diffusée sur deux soirées, à raison de 4 épisodes à partir du vendredi 26 décembre 2025.

Épisode 1 • La lettre

Après avoir brillamment pris le commandement d’un navire et gagné la faveur de son armateur, Edmond Dantès s’apprête à épouser sa fiancée Mercédès. Mais la jalousie de Fernand et Danglars les pousse à monter un complot contre lui. Malgré son innocence, Edmond est arrêté lors de sa fête de pré-mariage et, à cause des manœuvres du procureur Villefort, est injustement emprisonné au château d’If, une forteresse réputée inexpugnable...

Épisode 2 • Le château

Edmond ne comprend pas son arrestation : aucun procès, aucun verdict, seulement le silence. Il clame son innocence, tandis que Morrel et Mercedes espèrent encore son retour. Mais Villefort leur ment en affirmant qu’Edmond s’est suicidé...

Dix ans passent. Edmond, brisé, entend un soir des bruits derrière le mur de sa cellule : c’est l’abbé Faria, prisonnier politique et érudit qui creuse une issue depuis des années. Grâce à lui, Edmond retrouve espoir. L’abbé lui enseigne, lui transmet sa sagesse et lui révèle l’existence du trésor des Spada, caché sur l’île de Monte-Cristo. Quand Faria meurt, Edmond prend sa place dans le sac mortuaire et se fait jeter à la mer. Il parvient à s’échapper en nageant vers la côte française : il est enfin libre, prêt à reconstruire sa vie et à se venger.

Épisode 3 • Le trésor

De retour à Marseille sous l’apparence d’un simple paysan, Edmond découvre que sa fiancée Mercédès a épousé Fernand, que son père est mort et que lui-même est déclaré disparu depuis quinze ans.

Après avoir sauvé Jacopo, un contrebandier toscan, il découvre enfin le trésor de l’île de Monte-Cristo, devenant immensément riche. Transformé en comte de Monte-Cristo, il se prépare à se venger de ceux qui l’ont trahi : Danglars et Fernand.

Épisode 4 • La chambre rouge

Cinq ans après son retour en tant que comte de Monte-Cristo, Edmond manipule habilement les fils et héritiers de ses ennemis pour infiltrer leurs cercles. À Rome, il gagne la confiance d’Albert de Morcerf en orchestrant son “sauvetage”, puis à Paris, il se présente à Mercédès, Danglars et Villefort sous son nouveau statut de riche et influent comte. Lors d’un dîner dans sa maison de campagne à Auteuil, Edmond révèle l’atrocité commise par Villefort, l’infanticide, tandis que la sage-femme confirme que la mère de l’enfant est Hermine, l’épouse de Danglars, dévoilant ainsi de sombres secrets et déclenchant le début de sa vengeance.

Les quatre derniers épisodes seront diffusés vendredi 2 janvier 2026 à partir de 21:10 sur France 2.