"Dolomites : piégés aux sommets" une mini-série inédite à suivre sur France 3 à partir du 28 décembre 2025

Dimanche 28 décembre 2025 à partir de 21:10, France 3 diffusera les trois premiers épisodes de "Dolomites : piégés aux sommets", une mini-série inédite

L'histoire de la série

Dolomites : piégés aux sommets est un thriller plein de suspense, de sentiments et d'humanité, avec pour toile de fond le massif des Dolomites en Italie.

L'histoire commence la veille de Noël, dans un hôtel de luxe où des familles sont venues profiter des pistes enneigées. C'est là que se rencontrent des gens qui n'auraient sans doute jamais dû se rencontrer.

Giovanni Lo Bianco, un homme respectable qui travaille dans la finance, est en vacances avec ses deux enfants. Mais les apparences sont trompeuses et cachent un sombre passé criminel.

Le docteur Claudia Schneider vit quant à elle cachée avec sa fille, ayant été témoin d'un meurtre commis par la Camorra à Naples trois ans auparavant.

Personne ne connaît le lien qui unit Giovanni au clan mafieux. Cette situation déjà compliquée et dangereuse devient catastrophique quand un puissant tremblement de terre déclenche une avalanche qui isole complètement l'hôtel et le village du reste de la vallée. Coupés du monde, sans moyens de communication et privés de secours, les résidents vont devoir faire front pour survivre...

Résumé des épisodes diffusés au cours de la première soirée

21:10 Épisode 1 Un coup du destin

Situé dans la vallée du Vanoï, l'hôtel Cima Paradisi accueille de nombreux touristes pour fêter Noël et faire du ski.

Parmi eux se trouve Giovanni, venu passer des vacances avec son fils Riccardo et sa fille Elena, après une année difficile suite au décès de son épouse.

Parallèlement, dans un chalet voisin, le docteur Claudia Schneider se cache avec sa fille Anita. Elles vivent comme témoins protégées depuis trois ans, Claudia ayant assisté à un assassinat commis par Rocco Nisi, un homme de la Camorra. Mais la situation pèse de plus en plus à l'adolescente de 17 ans, qui aimerait bien pouvoir vivre une vie normale, notamment avec Lorenzo, le fils des patrons de l'hôtel qu'elle fréquente en secret. Pour y parvenir, elle a appelé son père, Marco, en allant à l'encontre du protocole de sécurité, afin qu'il vienne la chercher. Elle est loin de se douter que cet appel va mettre sa mère en danger. Marco débarque à l'hôtel, accompagné par sa petite amie Irene. Mais le chef des carabiniers refuse catégoriquement et somme Marco de partir.

Ces petits moments de vie aussi banals que dramatiques sont soudainement interrompus par un tremblement de terre suivi d'une avalanche qui isole totalement l'hôtel et le village du reste de la vallée.

22:10 Épisode 2 Un choix impossible

Riccardo, piégé dans une crevasse suite à l’avalanche, parvient à rejoindre l’hôtel, au bord de l’hypothermie. Grâce à ses informations, Anita est secourue par Claudia et Marco et ramenée à l’hôtel.

Giovanni doit faire face à ses vieux démons, il est tiraillé entre la mission que son frère Rocco lui a donnée, et son désir de rédemption.

Un hélicoptère survole l’hôtel, les résidents comprennent alors que les secours sont en route, mais le tunnel qui permet d’accéder à la vallée est toujours obstrué. Anita sait qu’à l’arrivée des secours, elle devra partir avec sa mère, et quitter son père. Elle décide alors de s’enfuir avec Lorenzo, qui la cache dans un chalet dont il a le double des clés.

Au cours d’une dispute avec Marco au sujet de la garde d’Anita, Claudia s’effondre, inconsciente.

23:00 Épisode 3 Souvenirs du passé

Lidia part à la recherche d’un dossier que gardait Piani, qui contient sûrement le nom de celui qui a essayé de tuer Claudia. Mais en se rendant sur les lieux, elle rencontre Giorgio, qui transporte le survivant du crash de l’hélicoptère qu’ils ont tous attribué par erreur aux secours. Le lendemain matin, Karim y retourne à sa place, mais, entre-temps, Giovanni a poussé la voiture dans le ravin.

Giovanni, Marco et Lidia se rendent près du crash et découvrent deux militaires russes morts. Ils en profitent pour récupérer la radio de l’hélicoptère.

Lidia passe la nuit avec Claudia et Anita, mais, le lendemain matin, elle avoue à Claudia qu’elle est enceinte et ne sait pas si elle veut de cet enfant.