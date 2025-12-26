"Les mystères de l'amour" : le dernier épisode diffusé en prime sur TMC dimanche 28 décembre 2025

Pour terminer l'année en beauté, "Les Mystères de l'Amour" nous offre un dernier épisode étonnant, plein de mystères et d'amour, à découvrir sur TMC dimanche 28 décembre 2025 à 21:15.

L'histoire en quelques lignes...

C'est le premier réveillon pour Elyon, le bébé tant attendu de Fanny et Christian. Hélène et Nicolas préparent la fête en compagnie de tous leurs amis pour célébrer la nouvelle année. Seule Laly est troublée par d'étranges visions inquiétantes.

Des évènements inattendus viendront en effet perturber cette ambiance de fête. Sont-ils en rapport avec le retour de Peter Watson et de ses démêlés avec une étrange intelligence artificielle ?

​​​Ce sera en tout cas la fin d'une épopée et le début d'une autre puisque tous nos héros resteront amis pour toujours...