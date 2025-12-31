"Le comte de Monte-Cristo" vendredi 2 janvier 2026 sur France 2, résumé des derniers épisodes

Vendredi 2 janvier 2026 à partir de 21:10, France 2 diffusera les quatre derniers épisodes de la mini-série "Le comte de Monte-Cristo" réalisée par Bille August, adaptée du chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas.

À l'occasion des fêtes de fin d'année, France 2 propose l'adaptation de l'un des chefs-d'œuvre de la littérature française, "Le Comte de Monte-Cristo", signé Alexandre Dumas.

Cette série-événement de huit épisodes, coproduite dans le cadre de l'Alliance européenne, est dirigée par Bille August, réalisateur danois multi-récompensé, et interprétée par un casting international, dont Sam Claflin, Jeremy Irons et Ana Girardot.

L'histoire en quelques lignes...

Accusé à tort de trahison, Edmond Dantès, un jeune marin, est emprisonné sans procès au château d'If, une sinistre forteresse au large de Marseille.

Après de nombreuses années de captivité, il s'échappe enfin et, sous l'identité du Comte de Monte-Cristo, il prévoit de se venger de ceux qui l'ont injustement condamné.

Les épisodes diffusés au cours de la deuxième soirée

France 2 diffuse les quatre derniers épisodes à la suite.

Épisode 5 • Le bal

Le plan de vengeance d’Edmond progresse : il introduit Haydée, qu’il a libérée de l’esclavage, et utilise la ruse pour ruiner financièrement Danglars. À Paris, il retrouve les enfants de l’armateur Morrel et découvre l’amour de Max pour Valentine, promise à Franz. Lors d’un bal organisé par Mercédès et Fernand, Edmond confirme subtilement son identité aux yeux de Mercédès, tandis que Haydée reconnaît Fernand comme le traître responsable de la mort de son père, amorçant ainsi la confrontation et la vengeance à venir.

Épisode 6 • Providence

Monte-Cristo poursuit sa vengeance en manipulant les mariages et alliances de ses ennemis. Le comte Spada, alias Luigi Vampa déguisé, pousse Danglars à rompre le mariage arrangé entre sa fille Eugénie et Albert de Morcerf. Max et Valentine échappent ainsi à un mariage imposé avec Franz d’Epinay, tandis que la marquise de Saint-Méran est empoisonnée, suscitant des soupçons sur Valentine. Parallèlement, Monte-Cristo recueille Gaston, l’enfant que Villefort avait voulu tuer à la naissance, mais celui-ci s’échappe après un vol et un meurtre, compromettant partiellement le plan du comte.

Épisode 7 • Le duel

Valentine est arrêtée pour l’empoisonnement de la marquise de Saint-Méran, tandis que Danglars, suivant les indications de Monte-Cristo, révèle les crimes passés de Fernand, déclenchant un scandale public. Haydée doit témoigner pour confirmer la trahison de Fernand, mais alerte le comte sur les conséquences humaines de sa vengeance. Albert défie Monte-Cristo en duel pour protéger l’honneur de son père, mais y renonce après avoir appris la vérité de Mercédès. Fernand, confronté à Monte-Cristo et à la révélation de sa véritable identité, se suicide.

Épisode 8 • Les deux derniers

La vengeance de Monte-Cristo atteint son apogée : Villefort est confronté aux crimes de sa femme Héloïse et aux conséquences de ses propres actes sur Gaston et Edouard, tandis que Danglars et sa famille sont arrêtés pour abus et trahison. Eugénie échappe au mariage arrangé avec le comte Spada pour rejoindre sa bien-aimée Louise. Face à la mort d’Edouard et au désastre provoqué par sa vengeance, Monte-Cristo prend conscience du poids de ses actes. À Marseille, il retrouve Mercédès et choisit de mettre fin à sa quête de revanche pour rechercher la paix et l’amour véritables.