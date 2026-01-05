recherche
"Elsbeth" saison 2 : résumé des épisodes 11 & 12 diffusés mercredi 7 janvier 2026 sur TF1 (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL
Publié lundi 5 janvier 2026
"Elsbeth" saison 2 : résumé des épisodes 11 & 12 diffusés mercredi 7 janvier 2026 sur TF1 (vidéo)

Mercredi 7 janvier 2026 à 21:10, TF1 reprendra la diffusion de la seconde saison de "Elsbeth", une série américaine inédite, spin-off des séries populaires "The Good Wife" et "The Good Fight" qui reprend le personnage emblématique d'Elsbeth Tascioni.

Détective hors du commun, Elsbeth se retrouve plongée dans des enquêtes complexes, utilisant son intuition hors norme et ses méthodes peu conventionnelles pour résoudre des affaires. Chaque épisode est une nouvelle énigme à démêler, où Elsbeth nous entraîne dans un univers où le droit et le mystère se mêlent.

Chaque épisode est basé sur le principe du Howcatchem (inversion du Whodunit) où le meurtrier, la préparation et la réalisation du meurtre sont révélés dès les premières minutes de l'épisode, tout comme dans "Colombo"...

Résumé des épisodes diffusés

21:10 Épisode 2x11 Nom d'un kilt !

L'amour est dans l'air quand Elsbeth fait la connaissance d'Angus, un bel Écossais, musicien dans un groupe, après qu'il a été témoin d'un meurtre via une installation vidéo qui relie Manhattan à sa petite ville sur la côte écossaise. Ils font équipe, de part et d'autre de l'Atlantique, pour résoudre l'affaire.

21:55 Épisode 2x12 À la pointe de l'épée

Alors qu'elle enquête sur la mort mystérieuse du directeur des admissions d'une grande université, Elsbeth finit par prendre l'épée dans un duel d'escrime contre Lawrence Grey, patron d'une entreprise qui aide les enfants de riches à accéder aux facultés de renom. L'affaire l'amène à se questionner avec Teddy sur la façon dont elle l'a préparé au monde réel.
Dernière modification le lundi, 05 janvier 2026 10:09
