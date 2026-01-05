"Il était deux fois" avec Odile Vuillemin mercredi 7 janvier 2026 sur France 2

Mercredi 7 janvier 2026 à 21:10, France 2 diffusera les deux premiers épisodes de la mini-série inédite "Il était deux fois" librement adaptée du roman à succès Franck Thilliez.

L'histoire en quelques lignes...

2013. À la recherche de sa fille qui a disparu, la capitaine Gabrielle Moscato s’endort dans une chambre d’hôtel pour s’y réveiller… en 2025, sans aucun souvenir des douze années qui se sont écoulées. Une amnésie psychogène atypique lui a effacé la mémoire mais n’a pas altéré son instinct de flic, ni son instinct de mère.

Jusqu’où ira-t-elle pour sauver sa fille ? Ou plutôt, jusqu’où est-elle déjà allée ?

Résumé des épisodes

Cette mini-série inédite se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Les deux premiers seront diffusés mercredi 7 janvier 2026.

21:10 Épisode 1

2013. La Capitaine Gabrielle Moscato (Odile Vuillemin) est sur l’enquête la plus importante de sa vie : la disparition de Julie, sa fille de 17 ans. Après trois mois sans aucune piste, Gabrielle décide de tout reprendre à zéro mais, à bout de force, elle s’endort dans une chambre d’hôtel pour se réveiller… en 2025. Victime d’une amnésie atypique, Gabrielle tente de comprendre ce qui lui est arrivé au cours des douze dernières années. Alors qu’une nouvelle disparition secoue la ville de Sagas, elle découvre qu’elle n’a jamais cessé d’enquêter sur ce qui est arrivé à sa fille…

22:00 Épisode 2

Suspectée d’avoir tué le romancier Caleb Traskman (Lannick Gautry), dont sa fille Julie était une fidèle lectrice, Gabrielle est arrêtée par Paul (Hubert Delattre), son ancien coéquipier qui l’a remplacée à la tête de la brigade. Cela n’arrête pas Gabrielle qui découvre un tableau représentant Julie, peint avec son propre sang mais datant de 6 ans après sa mort…