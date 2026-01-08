"NCIS : Tony & Ziva", résumé des épisodes diffusés sur M6 samedi 10 janvier 2026

Samedi 10 janvier 2026 à partir de 21:10, M6 diffusera les deux premiers épisodes de la série "NCIS : Tony & Ziva", le spin-off inédit tant attendu qui réunit Michael Weatherly (Tony DiNozzo) et Cote de Pablo (Ziva David).

L'histoire en quelques lignes...

"NCIS : Tony & Ziva" reprend après la mort présumée de Ziva, lorsque Tony a quitté l’équipe du NCIS pour élever leur fille.

Des années plus tard, Ziva, retrouvée vivante, est amenée à accomplir une dernière mission avec le NCIS avant de retrouver Tony et leur fille à Paris. Depuis, et c’est là que nous les retrouvons dans "NCIS : Tony & Ziva", Tony et Ziva élèvent ensemble leur fille, Tali.

Lorsque la société de sécurité de Tony est attaquée, ils doivent fuir à travers l’Europe, essayer de découvrir qui les poursuit et peut-être même apprendre à se faire à nouveau confiance afin de pouvoir enfin vivre leur bonheur atypique. Cette chasse à travers l’Europe les conduira à renouer leurs liens tout en faisant émerger les démons du passé.

Prêts à tout pour protéger leur fille et pouvoir vivre en paix et en sécurité, le duo de choc devra réapprendre à se faire mutuellement confiance et, qui sait, peut-être se réunir enfin.

Résumé des épisodes

Samedi 10 janvier 2026, M6 diffusera les deux premiers épisodes.

21:10 Épisode 1x01 Contre le monde entier

Quelques années après leur départ du NCIS, Tony et Ziva vivent à Paris où ils élèvent leur fille Tali. Tony est à la tête de sa propre société de sécurité tandis que Ziva dirige une école internationale de langues. Lorsque les comptes bancaires d’Interpol est piraté via un logiciel nommé 9.4, Tony et sa directrice technique Claudette parviennent à y mettre un terme. Mais, pour récupérer le virus informatique, un certain Galimard menace la vie de Tali, forçant les deux anciens agents à reformer leur duo…

21:55 Épisode 1x02 Les fugitifs

Considérés comme des fugitifs par leur ami Henry Rayner-Hunt, désormais secrétaire général d’Interpol depuis la disparition de son patron Jonah Markham, une notice rouge a été déclenchée pour retrouver Tony et Ziva. Ces derniers se rendent à Milan en Italie pour interroger le programmateur du malware 9.4, Boris Peskov.