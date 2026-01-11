"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 12 au 16 janvier 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 12 au 16 janvier 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 12 janvier 2026 • Épisode 1834

Tandis que Clémence se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment, Cécile ne compte pas baisser les bras face à Claire.

Mardi 13 janvier 2026 • Épisodes 1835

Florent et Claire doivent avoir une conversation importante. De son côté, Sacha invite Charlotte chez lui, en ayant une idée derrière la tête.

Mercredi 14 janvier 2026 • Épisode 1836

José fait une proposition de business à Alix. Quant à Charlotte, elle comprend que son voyage scolaire s’annonce infernal.

Jeudi 15 janvier 2026 • Épisode 1837

Alors qu’Alix se retrouve dans une impasse, Janet aurait peut-être une solution pour elle. De son côté, Charlotte découvre une autre facette de Sacha.

Vendredi 16 janvier 2026 • Épisode 1838

Tandis que Becker se résigne à faire une bonne action, le voyage scolaire prend une tournure inattendue.