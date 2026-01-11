"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 12 au 16 janvier 2026 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 12 janvier 2026 • Épisode 1834
Tandis que Clémence se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment, Cécile ne compte pas baisser les bras face à Claire.
Mardi 13 janvier 2026 • Épisodes 1835
Florent et Claire doivent avoir une conversation importante. De son côté, Sacha invite Charlotte chez lui, en ayant une idée derrière la tête.
Mercredi 14 janvier 2026 • Épisode 1836
José fait une proposition de business à Alix. Quant à Charlotte, elle comprend que son voyage scolaire s’annonce infernal.
Jeudi 15 janvier 2026 • Épisode 1837
Alors qu’Alix se retrouve dans une impasse, Janet aurait peut-être une solution pour elle. De son côté, Charlotte découvre une autre facette de Sacha.
Vendredi 16 janvier 2026 • Épisode 1838
Tandis que Becker se résigne à faire une bonne action, le voyage scolaire prend une tournure inattendue.