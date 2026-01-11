"Face à face" saison 4, les résumés des épisodes diffusés sur France 3 mardi 13 janvier 2026

Mardi 13 janvier 2026 à 21:10, France 3 diffusera deux nouveaux épisodes de la 4ème saison inédite de la série "Face à face" avec Claire Borotra, Constance Gay et Marianne James.

La saison 4 en quelques lignes...

Pour retrouver sa sœur, Justine est prête à tout. Même à conclure un pacte interdit avec Zacharie, l'homme qui a brisé le cœur de sa sœur. Il détient des informations essentielles sur l'endroit où Vanessa est retenue... mais le prix à payer est lourd : sa libération. Un accord dangereux. Un choix qui pourrait lui coûter sa carrière... et tout ce qu'elle a construit.

Quand Vanessa réapparaît, sa seule obsession est de retrouver celui qui lui a sauvé la vie. Mais sa quête la ramène, elle aussi, vers Zacharie. Sans le savoir, chacun de ses pas menace de faire exploser le secret de Justine : l'alliance périlleuse qui la lie à Zacharie.

Jusqu'où peut-on aller par amour ?

Et que reste-t-il quand la vérité menace de tout faire voler en éclats ?

Résumé des épisodes

Mardi 13 janvier 2026, France 3 diffusera les épisode 3 & 4 de cette 4ème saison inédite.

21:10 Épisode 4x03 La parole de l'enfant

Kilian, un adolescent star des réseaux sociaux, est enlevé. Ses parents, influenceurs, déclarent sa disparation au commissariat. Ils ont reçu une vidéo de Kilian mal en point, le ravisseur a décidé de mettre en scène cette disparation sur les réseaux sociaux. Justine décide de collaborer avec les parents afin de retrouver au plus vite Kilian. Vanessa est plus sceptique, elle trouve que les parents en font trop, passant leur temps à mettre en scène la recherche de leur fils. Les parents auraient-ils mis en scène le kidnapping de Kilian pour relancer leurs carrières et leur agence d’influence ?

21:10 Épisode 4x04 Balle perdue

Une femme a tiré sur son mari lors d’une partie de chasse. Elle prône l’accident de chasse, mais Justine et Vanessa vont se rendre compte que la relation des deux époux était moins idyllique qu’elle n’y paraissait. Marion s’est-elle vengée en tuant délibérément son mari ?

La soirée se poursuivra sur France 3 avec la rediffusion d'épisodes des précédentes saison.