"Elsbeth" saison 2 : résumé des épisodes 13 & 14 diffusés mercredi 14 janvier 2026 sur TF1

Mercredi 14 janvier 2026 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de la seconde saison de "Elsbeth", une série américaine inédite, spin-off des séries populaires "The Good Wife" et "The Good Fight" qui reprend le personnage emblématique d'Elsbeth Tascioni.

Détective hors du commun, Elsbeth se retrouve plongée dans des enquêtes complexes, utilisant son intuition hors norme et ses méthodes peu conventionnelles pour résoudre des affaires. Chaque épisode est une nouvelle énigme à démêler, où Elsbeth nous entraîne dans un univers où le droit et le mystère se mêlent.

Chaque épisode est basé sur le principe du Howcatchem (inversion du Whodunit) où le meurtrier, la préparation et la réalisation du meurtre sont révélés dès les premières minutes de l'épisode, tout comme dans "Colombo"...

Résumé des épisodes diffusés

21:10 Épisode 2x13 Larme du crime

Alors qu'elle enquête sur la mort d'un riche promoteur immobilier, Elsbeth est amenée à rencontrer la dernière personne à l'avoir vu vivant : une consultante en style de vie nommée Chloé, vue régulièrement au bras des résidents du quartier des milliardaires de New York.

21:55 Épisode 2x14 C'est pas du cinéma !

Elsbeth participe à une visite guidée des plus célèbres scènes de crime new-yorkaises et elle ne peut s'empêcher de se poser des questions au sujet d'un règlement de comptes entre mafieux qui a eu lieu dans le quartier de Little Italy. Elle s'interroge aussi sur Pupetta Del Ponte, la propriétaire du restaurant familial où le crime s'est produit. La vendetta du juge Crawford vient s'immiscer dans l'affaire et menace de bloquer l'enquête.

