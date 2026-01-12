"Il était deux fois", résumé des épisodes diffusés mercredi 14 janvier 2026 sur France 2

Mercredi 14 janvier 2026 à 21:10, France 2 diffusera deux nouveaux épisodes de la mini-série inédite "Il était deux fois" librement adaptée du roman à succès Franck Thilliez.

L'histoire en quelques lignes...

2013. À la recherche de sa fille qui a disparu, la capitaine Gabrielle Moscato s’endort dans une chambre d’hôtel pour s’y réveiller… en 2025, sans aucun souvenir des douze années qui se sont écoulées. Une amnésie psychogène atypique lui a effacé la mémoire mais n’a pas altéré son instinct de flic, ni son instinct de mère.

Jusqu’où ira-t-elle pour sauver sa fille ? Ou plutôt, jusqu’où est-elle déjà allée ?

Résumé des épisodes

mercredi 7 janvier 2026, France 2 diffusera les épisodes 3 & 4.

21:10 Épisode 3

Dans le cercueil de Julie, c’est une inconnue qui y repose. Gabrielle essaye de rassembler les éléments de son enquête passée et comprend qu’elle avait notamment établi un lien entre une série de meurtres au cours des vingt-cinq dernières années-où toutes les victimes ressemblent à Julie et l’œuvre littéraire de Caleb Traskman.

22:00 Épisode 4

Gabrielle retrouve une forte somme d’argent appartenant à sa fille. En cherchant à découvrir comment une ado de son âge a pu gagner autant, elle parvient à définir le mode opératoire du tueur pour ne pas être détecté depuis vingt-cinq ans : en piégeant méthodiquement des innocents pour qu’ils soient inculpés à sa place.