"Master Crimes" saison 3, résumé des épisodes diffusés sur TF1 jeudi 15 janvier 2026

Jeudi 15 janvier 2026 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de la 3ème saison inédite de "Master Crimes" avec Muriel Robin. Voici les résumés des épisodes 3 et 4.

La saison 3 en quelques lignes...

L’année commence fort pour Louise Arbus, un vent de fraicheur souffle dans son équipe, elle recrute deux nouveaux élèves. Allyson Yang, volontaire et obstinée qui met Boris en stress et Valentine en émoi et Mika Delaye, hypersensible et anticonformiste qui n’en revient pas d’avoir été choisi.

Coté perso, Louise découvre que son fils Guillaume est victime d’une machination redoutable. Pour protéger sa famille, elle va devoir lutter contre un esprit retord comme elle les aime. Que dire de son mariage avec Oscar qui prend l’organisation de ce jour tant attendu très au sérieux et veut que ce jour soit exceptionnel.

De son côté, Delandre et Théodore vivent enfin leur amour au grand jour mais Mathilde, fraichement débarquée dans la vie de son père, veut vivre avec lui. Elle le veut pour elle et uniquement pour elle et mène une guerre sans merci à Delandre.

Que faire quand la fille de l’homme que vous aimez est une peste et qu’elle ressemble à Blair dans Gossip Girl puissance 124 ?

Mais la vie continue et ce n’est pas comme si les criminels avaient fait une pause pendant que nos héroïnes se débattent dans leur vie. Ils regorgent d’originalité pour le plus grand plaisir de Louise… Et du nôtre.

Résumé des épisodes

Jeudi 15 janvier 2026, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de cette 3ème saison.

21:10 Épisode 3x03 Passion du Christ

Quand Louise pénètre dans le monastère des sœurs du Pardon, elle était loin de se douter qu’elle allait trouver la mère supérieure poignardée avec un pique-cierge. Si les voies du Seigneur sont impénétrables, celles que Louise emprunte beaucoup moins. Avec Valentine en bonne sœur, cette enquête va faire du bruit et révéler de lourds secrets.

22:15 Épisode 3x04 Divine surprise

Louise Arbus et Barbara Delandre se réveillent groggy et menottées dans une maison piégée. Bruno Flavia, condamné pour le meurtre de sa femme il y a 8 ans, est déterminé à prouver son innocence mais surtout à incriminer Delandre qu’il accuse du meurtre de ce crime. Louise et ses étudiants ont 24h pour parvenir à la vérité sinon Flavia fera tout sauter...