"Meurtres à Chantilly" sur France 3 jeudi 15 janvier 2026 avec Bruno Todeschini et Elodie Frenck (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 13 janvier 2026 145
Jeudi 15 janvier 2026 à 21:05, France 3 vous proposera de revoir "Meurtres à Chantilly", un opus de la collection "Meurtres à...", avec Bruno Todeschini et Elodie Frenck.

L'histoire en quelques lignes...

Dans les loges du vieux théâtre équestre du château de Chantilly, le corps d’une jeune écuyère de 20 ans est retrouvé. Elle a été assassinée, et son meurtre réveille rapidement une vieille légende du château, celle d’un anneau magique qui avait le pouvoir maléfique de rendre amoureux n’importe qui…

Fraîchement divorcés, les deux capitaines de gendarmerie Antoine Mercier et Juliette Delambre se voient contraints de faire équipe pour résoudre au plus vite cette enquête.

Si Antoine entend profiter de cette promiscuité inattendue pour reconquérir Juliette, ce n’est pas du tout le projet de cette dernière, qui a rencontré quelqu’un, mais qui fera tout pour ne pas révéler son identité à son ex-mari.

Des grandes écuries aux somptueux jardins, le domaine princier n’a pas fini de révéler ses secrets dans cette étrange affaire, où s'entremêlent vengeance macabre, fantômes du passé et imbroglios amoureux.

Avec : Bruno Todeschini (Antoine), Elodie Frenck (Juliette), Hippolyte Girardot (Demeziere), Nathalie Richard (Nicole Claden), Sofiia Manousha (Sabrina Turenne), Damien Jouillerot (Nicolas Martel), Vincent Martin (Dimitri Weber), Charlotte Talpaert (Camille)...
Dernière modification le mardi, 13 janvier 2026 10:20
Séries
