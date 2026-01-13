recherche
"Boglands, enquête en terre noire" les derniers épisodes diffusés sur Arte jeudi 15 janvier 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 13 janvier 2026 122
Jeudi 15 janvier 2026 à partir de 20:55, Arte diffusera les trois derniers épisodes de "Boglands, enquête en terre noire", une mini-série inédite.

Que s’est-il passé ce soir fatidique du vendredi de Pâques 2009, où Sabine O Suilleabhain, artiste et tenancière d’hôtel, a disparu sans laisser de traces ? Un hôtel désaffecté au milieu des tourbières, une petite ville où chacun se connaît et où tous, peu ou prou, ont des choses à cacher ; un meurtre inexpliqué, des témoins silencieux et des prédateurs qui rôdent ; un flic lui-même tenté par la violence, qui en viendra à interroger sa propre culpabilité…

Tous les ingrédients sont là pour nourrir l’efficacité de ce polar tout en tension, tourné en gaélique irlandais dans des paysages de lande déchirée par le vent. En guise de comic relief, un personnage de reporter insolente, toujours fourrée là où il ne faut pas – mais dont la pensée anticonformiste fait des étincelles.

Résumé des épisodes

La série sera diffusée sur deux soirées, les trois premiers épisodes seront diffusés jeudi 8 janvier 2026 :

21:10 Épisode 4

Une émission de télévision supervisée par la police se prépare, compilant les témoignages des villageois présents le soir du meurtre. En apprenant qu’Ian a quitté le pays, Patsy accuse Barry d’avoir compromis l’enquête, et met Conall ainsi que Ray sous surveillance. Conall s’inquiète de l’état de santé de son père, qui se montre de plus en plus confus…

21:45 Épisode 5

L’étau se resserre autour de Ray, incriminé par la déposition de Ronan. Après l’attentat qu’il a commandité contre Patsy, il retient Conall prisonnier chez lui et s’apprête à prendre la fuite. Mais Ray clame toujours son innocence dans le meurtre de Sabine, et fait à Conall des confidences déroutantes. Par des moyens détournés, Barry et Ciara Kate font ensemble une importante découverte.

22:30 Épisode 6

La tentative d’arrestation de Ray, le principal suspect, s’est soldée par un drame. Malgré la mort de ce dernier, Ciara Kate poursuit une piste qui permettrait de le disculper. La tension s’accroît entre Conall et son père, dont les secrets inavouables pourraient bien receler la clé du mystère…

Dernière modification le mardi, 13 janvier 2026 15:02
Suivez nous...