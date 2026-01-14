Deux épisodes de "César Wagner" à revoir sur France 2 vendredi 16 janvier 2026

Vendredi 16 janvier 2026 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de revoir deux épisodes de la série "César Wagner" avec Gil Alma.

Le capitaine de police César Wagner, anxieux et hypocondriaque, est muté à Strasbourg, sa ville natale, dont la maire n'est autre que sa propre mère. Il essaie de s'imposer au sein de sa brigade avec le soutien de la légiste, fantasque et décomplexée, Élise Beaumont.

Chaque épisode de la série présente une nouvelle enquête policière, mêlant intrigues criminelles et une touche d'humour due aux particularités du personnage principal.

21:10 Épisode 1x10 Les raisins de la Koehler

La fête des grands vins d’Alsace qui se tient chaque année dans l’enceinte du château du Haut-Koenigsbourg bat son plein, les différents exposants y présentent leurs meilleurs crus. L’un des participants, Patrick Watson, œnologue réputé, capable de reconnaître d’une gorgée n’importe quel vin d’Alsace, est retrouvé mort au pied du château après avoir chuté de la plus haute tour.

Alors qu’ils étaient en visite de la région ensemble, César, Élise et Arthur remarquent les ambulances qui filent vers le château. Notre trio décide alors de les suivre.

Élise réalise très vite que la mort de Watson n’est pas accidentelle : il s’agit d’un meurtre...

22:45 Épisode 1x04 Tout l'or du Rhin

Wagner et son équipe découvrent un jeune homme vêtu d’un costume nazi exécuté d’une balle dans la tête au milieu d’un terrain en friche.

L’enquête autour du meurtre de cet étudiant en histoire va conduire la police à poursuivre ses investigations au cœur de l’université strasbourgeoise, à infiltrer des cercles néo-nazis et à s’intéresser de près à la légende de l’or du Rhin…