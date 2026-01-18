"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 19 au 23 janvier 2026 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 19 janvier 2026 • Épisode 1839
Tandis qu’Alix se lance sur une nouvelle voie professionnelle, Manu fait une découverte qui lui glace le sang.
Mardi 20 janvier 2026 • Épisodes 1840
La roue tourne soudainement pour Jérémy… mais dans le mauvais sens. Au commissariat, les révélations de Charlotte ont de graves conséquences.
Mercredi 21 janvier 2026 • Épisode 1841
Tandis que Aude découvre un élément qui pourrait bien faire basculer son enquête, Alix organise un événement en grandes pompes. Parviendra-t-elle à y attirer le tout Montpellier ?
Jeudi 22 janvier 2026 • Épisode 1842
Alors que Clémence soulève un point très problématique durant la présentation de thèse de Jérémy, Manu cherche à comprendre la machination dont il est victime.
Vendredi 23 janvier 2026 • Épisode 1843
Pour sauver sa peau, Manu se met dans une situation périlleuse. Quant à Laurine, son plan se déroule à merveille et elle en prépare l’acte final…