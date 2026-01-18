"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 19 au 23 janvier 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 19 au 23 janvier 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 19 janvier 2026 • Épisode 1839

Tandis qu’Alix se lance sur une nouvelle voie professionnelle, Manu fait une découverte qui lui glace le sang.

Mardi 20 janvier 2026 • Épisodes 1840

La roue tourne soudainement pour Jérémy… mais dans le mauvais sens. Au commissariat, les révélations de Charlotte ont de graves conséquences.

Mercredi 21 janvier 2026 • Épisode 1841

Tandis que Aude découvre un élément qui pourrait bien faire basculer son enquête, Alix organise un événement en grandes pompes. Parviendra-t-elle à y attirer le tout Montpellier ?

Jeudi 22 janvier 2026 • Épisode 1842

Alors que Clémence soulève un point très problématique durant la présentation de thèse de Jérémy, Manu cherche à comprendre la machination dont il est victime.

Vendredi 23 janvier 2026 • Épisode 1843

Pour sauver sa peau, Manu se met dans une situation périlleuse. Quant à Laurine, son plan se déroule à merveille et elle en prépare l’acte final…