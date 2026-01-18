recherche
"Face à face" saison 4, les résumés des épisodes diffusés sur France 3 mardi 20 janvier 2026

Par Jean-Marc VERDREL
Publié dimanche 18 janvier 2026
"Face à face" saison 4, les résumés des épisodes diffusés sur France 3 mardi 20 janvier 2026

Mardi 20 janvier 2026 à 21:10, France 3 diffusera les deux derniers épisodes de la 4ème saison inédite de la série "Face à face" avec Claire Borotra, Constance Gay et Marianne James.

La saison 4 en quelques lignes...

Pour retrouver sa sœur, Justine est prête à tout. Même à conclure un pacte interdit avec Zacharie, l'homme qui a brisé le cœur de sa sœur. Il détient des informations essentielles sur l'endroit où Vanessa est retenue... mais le prix à payer est lourd : sa libération. Un accord dangereux. Un choix qui pourrait lui coûter sa carrière... et tout ce qu'elle a construit.

Quand Vanessa réapparaît, sa seule obsession est de retrouver celui qui lui a sauvé la vie. Mais sa quête la ramène, elle aussi, vers Zacharie. Sans le savoir, chacun de ses pas menace de faire exploser le secret de Justine : l'alliance périlleuse qui la lie à Zacharie.

Jusqu'où peut-on aller par amour ?

Et que reste-t-il quand la vérité menace de tout faire voler en éclats ?

Résumé des épisodes

Mardi 20 janvier 2026, France 3 diffusera les épisodes 5 & 6 qui clôturent cette 4ème saison inédite.

21:10 Épisode 4x05 Amour sans frontières

Au centre chorégraphique de Strasbourg, Vanessa découvre le corps sans vie d'une femme. En explorant les lieux, elle tombe sur une petite fille et un adolescent cachés dans une penderie. Ce sont les enfants de Sophie Moreno, qu'elle a eue avec un chorégraphe allemand qu’elle décrit comme violent.

Au fur et à mesure des investigations, les deux sœurs apprennent que Sophie a perdu la garde de ses enfants à la suite d’un jugement rendu en Allemagne, où la garde est systématiquement attribuée au parent de nationalité allemande. Justine, chargée de faire respecter la loi, doit donc confier la garde des enfants à leur père, le mari de Sophie. Va-t-elle appliquer la loi, au risque de mettre en danger les enfants ?

21:10 Épisode 4x06 Vigo

Lorsque Vanessa se rend sur les lieux du crime, fait inattendu, la victime est un cheval… L’étonnement passé, Justine et Vanessa vont devoir enquêter sur cette victime atypique puisque la loi reconnait les droits animaliers, le cheval a donc le droit à une enquête.

Nos deux héroïnes vont réaliser au fur et à mesure que le cheval n’est pas la seule victime et qu’elles vont traiter d’un problème à échelle humaine.

La soirée se poursuivra sur France 3 avec la rediffusion d'épisodes des précédentes saison.

Dernière modification le dimanche, 18 janvier 2026 11:50
Publié dans Séries, Mardi
L'info TV en continu

Suivez nous...