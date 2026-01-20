"Master Crimes" saison 3, résumé de l'épisode diffusé sur TF1 jeudi 22 janvier 2026

Jeudi 22 janvier 2026 à 21:10, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 3ème saison inédite de "Master Crimes" avec Muriel Robin.

La saison 3 en quelques lignes...

L’année commence fort pour Louise Arbus, un vent de fraicheur souffle dans son équipe, elle recrute deux nouveaux élèves. Allyson Yang, volontaire et obstinée qui met Boris en stress et Valentine en émoi et Mika Delaye, hypersensible et anticonformiste qui n’en revient pas d’avoir été choisi.

Coté perso, Louise découvre que son fils Guillaume est victime d’une machination redoutable. Pour protéger sa famille, elle va devoir lutter contre un esprit retord comme elle les aime. Que dire de son mariage avec Oscar qui prend l’organisation de ce jour tant attendu très au sérieux et veut que ce jour soit exceptionnel.

De son côté, Delandre et Théodore vivent enfin leur amour au grand jour mais Mathilde, fraichement débarquée dans la vie de son père, veut vivre avec lui. Elle le veut pour elle et uniquement pour elle et mène une guerre sans merci à Delandre.

Que faire quand la fille de l’homme que vous aimez est une peste et qu’elle ressemble à Blair dans Gossip Girl puissance 124 ?

Mais la vie continue et ce n’est pas comme si les criminels avaient fait une pause pendant que nos héroïnes se débattent dans leur vie. Ils regorgent d’originalité pour le plus grand plaisir de Louise… Et du nôtre.

Résumé des épisodes

La fin de saison approchant, TF1 freine le rythme de diffusion des inédits. Jeudi 22 janvier 2026, un seul épisode sera diffusé.

21:10 Épisode 3x05 Le goût du bonheur

Louise débarque sur un pré de pâquerettes pour ce qu’elle pense être un déjeuner champêtre, mais non, c’est leur dernière scène de crime.

Le tueur semble avoir fait preuve de beaucoup de poésie pour un crime pourtant bien tordu… Le second d’un restaurant étoilé a été empoisonné.

Cette enquête ne sera pas sans leur laisser un goût amer.

Le dernier épisode de cette 3ème saison sera diffusé jeudi 29 janvier 2026 à 21:10 sur TF1.