"Ravages" sur Arte : un thriller judiciaire et écologique diffusé jeudi 22 janvier 2026

Jeudi 22 janvier 2026 à partir de 20:55, Arte diffusera les trois premiers épisodes de "Ravages", une mini-série inédite qui plonge dans les eaux troubles de l'éthique industrielle.

L'histoire en quelques lignes...

À Montréal, alors qu’elle réside temporairement dans l’appartement de sa mère, soignée à l’hôpital pour un cancer, Sarah Deléan se réveille le torse couvert de sang. Passé un premier moment de terreur, elle réalise que le sang perle du plafond. Elle monte aussitôt chez Mercedes Casares, la voisine du dessus et amie de sa mère, pour découvrir que celle-ci a été sauvagement assassinée.

La veille, Sarah, jeune avocate brillante au sein du puissant cabinet Fraser-Edelman, s’était vu confier la défense des intérêts de Minexore, une multinationale minière canadienne aux pratiques controversées projetant de s’implanter au Québec grâce au rachat d’une mine de lithium en difficulté…

Thriller environnemental

À qui profite le crime ? Sur la trame de l’enquête menée par Sarah sur le meurtre de Mercedes Casares – alias Rigoberta Flores, militante pro-environnement au Guatemala –, Sophie Deraspe orchestre un puissant thriller sur les ravages environnementaux de l’industrie minière.

La cinéaste québécoise s’est longuement documentée pour donner à la série cette tonalité réaliste particulièrement réussie. Son héroïne, interprétée avec justesse par Caroline Dhavernas, se trouve prise dans les filets d’une intrigue où se mêlent enjeux industriels et écologiques, manipulation et espionnage. La jeune avocate en vient peu à peu à remettre en question ses convictions – jusqu’à risquer sa vie – à mesure que se brouillent les frontières entre le bien et le mal.

Du Canada au Mexique en passant par le Guatemala, un drame tendu et efficace, aux effets de surprise bien amenés, la vérité s’avérant toujours plus complexe qu’il n’y paraît.

Résumé des épisodes

Cette mini-série, qui se compose de six épisodes, sera diffusée sur deux soirées.

Jeudi 22 janvier 2026, Arte vous proposera de découvrir les trois premiers.

21:10 Épisode 1

Sarah Deléan est confrontée à l’assassinat sauvage d’une voisine de sa mère…

21:40 Épisode 2

Sarah est interrogée par l’inspecteur Émile Lebeau, qui doute de sa sincérité, tandis que le passé de Rigoberta Flores refait surface…

22:20 Épisode 3

Sarah est prise en étau entre son travail, sa conscience et les secrets de Minexore, mais poursuit son enquête…