recherche
La nouvelle saison de "Léo Mattéï" diffusée à partir du 12 février 2026 sur TF1

0
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 21 janvier 2026 119
À partir du 12 février prochain, TF1 diffusera la nouvelle saison inédite de "Léo Mattéï" dans laquelle Jean-Luc Reichmann revient dans trois enquêtes inédites.

Pour cette nouvelle saison, Léo Mattéï et sa brigade reviennent à Marseille avec trois nouvelles enquêtes :

  • L’enlèvement de la fille d’un célèbre chocolatier, envié pour son succès et rattrapé par ses erreurs du passé.
  • La disparition de trois jeunes enquêteurs du web qui s'intéressaient à une affaire ancienne.
  • Un jeune prodige du foot victime de harcèlement dans un club où la performance prime...

Afin d’élucider ces nouvelles affaires, Léo Mattéï peut compter sur Marion et Randal, mais surtout sur deux nouveaux arrivants dans la brigade.

Avec tout d'abord Justine, son nouveau binôme. Fraîchement diplômée et très prometteuse, elle va se confronter au métier sur le terrain. Mattéï la prend sous son aile, même si l'énergie débordante et la spontanéité de la jeune fille échappent parfois au contrôle du commandant.

Puis Trimoulin, le fantasque nouveau commissaire. Derrière son air lunaire, le commissaire Trimoulin va très vite démontrer qu’il fait preuve d’une grande sagacité.

Côté vie perso, alors que Mattéï file le parfait amour avec Anaïs, il découvre que celle-ci ne lui dit pas tout. En effet, Mattéï va se rendre compte qu’Anaïs porte le poids d’un lourd secret qui pourrait bien bouleverser leur belle histoire...

Avec : JeanLuc Reichmann (Léo Mattéï), Louvia Bachelier (Justine Martin), Vincent Desagnat (Commissaire Trimoulin), Romane Portail (Marion Da Costa), Gwendal Marimoutou (Randal), Natasha St Pier (Anaïs).

Des invités exceptionnels au cœur des enquêtes

  • Soirée 1 : Lannick Gautry, Elodie Varlet et Fabian Wolfrom.
  • Soirée 2 : Vanessa Demouy, Yann Sundberg et Marie Hennerez.
  • Soirée 3 : Adil Rami, Cécile Rebboah, Marc Ruchmann et Hélène Seuzaret.

Mais aussi : Bengous, Ariane Brodier et le petit Kaïs de Marseille.

Avec également la participation de Rolland Courbis à qui la 3ème soirée dans l'univers du football sera dédiée.

Dernière modification le mercredi, 21 janvier 2026 11:56
Publié dans Séries, Primes à venir
