recherche
Séries

"Un si grand soleil" : France 3 proposera une soirée spéciale le 10 février 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 21 janvier 2026 93
"Un si grand soleil" : France 3 proposera une soirée spéciale le 10 février 2026

Mardi 10 février 2026 à partir de 21:10, France 3 proposera une programmation exceptionnelle de la série "Un si grand soleil" avec la diffusion de cinq épisodes inédits.

Cette programmation exceptionnelle est due aux Jeux Olympiques d'Hiver Milan-Cortina qui seront retransmis en direct sur les antennes de France Télévisions du 4 au 22 février 2026.

Voici ce qui va se passer dans ces épisodes au cours de cette soirée spéciale ? Attention... Spoilers !

Encouragé par Hugo, Pablo tente de renouer avec sa mère, Caroline, mais il voit d'un mauvais œil l'influence de Martin, son beau-père, sur sa mère. Martin compte bien perturber la vie de la famille...

Marie-Sophie et Sohan s’inquiètent des répercussions judiciaires pour Charlotte, qui risque cinq ans pour dénonciation calomnieuse. Cette dernière est hantée par son viol... Manu confronte Sacha : il espère qu’il ira en prison.

Yann reste perturbé par sa relation avec Lucie, tandis que Johanna se confie à Sabine sur son couple, elle voit bien que Yann est distant. Ce dernier va profiter d'un déplacement professionnel de Johanna pour passer du temps avec Lucie. Cette dernière demande à Boris s’il peut recevoir son patient, Gabin, en entretien chez L. Cosmétiques. Boris fera le nécessaire pour l'embaucher...

Dernière modification le mercredi, 21 janvier 2026 14:52
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Primes à venir
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les nouveaux Français, 100 ans d'immigration&quot; sur M6 lundi 9 février 2026

"Les nouveaux Français, 100 ans d'immigration" sur M6 lundi 9 février 2026

21 janvier 2026 - 14:53

Sur le même thème..

La nouvelle saison de &quot;Léo Mattéï&quot; diffusée à partir du 12 février 2026 sur TF1

La nouvelle saison de "Léo Mattéï" diffusée à partir du 12 février 2026 sur TF1

21 janvier 2026 - 11:36

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 22 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 22 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magaz…

20 janvier 2026 - 10:49 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...