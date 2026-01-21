"Un si grand soleil" : France 3 proposera une soirée spéciale le 10 février 2026

Mardi 10 février 2026 à partir de 21:10, France 3 proposera une programmation exceptionnelle de la série "Un si grand soleil" avec la diffusion de cinq épisodes inédits.

Cette programmation exceptionnelle est due aux Jeux Olympiques d'Hiver Milan-Cortina qui seront retransmis en direct sur les antennes de France Télévisions du 4 au 22 février 2026.

Voici ce qui va se passer dans ces épisodes au cours de cette soirée spéciale ? Attention... Spoilers !

Encouragé par Hugo, Pablo tente de renouer avec sa mère, Caroline, mais il voit d'un mauvais œil l'influence de Martin, son beau-père, sur sa mère. Martin compte bien perturber la vie de la famille...

Marie-Sophie et Sohan s’inquiètent des répercussions judiciaires pour Charlotte, qui risque cinq ans pour dénonciation calomnieuse. Cette dernière est hantée par son viol... Manu confronte Sacha : il espère qu’il ira en prison.

Yann reste perturbé par sa relation avec Lucie, tandis que Johanna se confie à Sabine sur son couple, elle voit bien que Yann est distant. Ce dernier va profiter d'un déplacement professionnel de Johanna pour passer du temps avec Lucie. Cette dernière demande à Boris s’il peut recevoir son patient, Gabin, en entretien chez L. Cosmétiques. Boris fera le nécessaire pour l'embaucher...