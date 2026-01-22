"NCIS : Tony & Ziva", résumé des épisodes diffusés sur M6 samedi 24 janvier 2026

Samedi 24 janvier 2026 à partir de 21:10, M6 diffusera trois nouveaux épisodes de la série "NCIS : Tony & Ziva", le spin-off inédit qui réunit Michael Weatherly (Tony DiNozzo) et Cote de Pablo (Ziva David).

L'histoire en quelques lignes...

"NCIS : Tony & Ziva" reprend après la mort présumée de Ziva, lorsque Tony a quitté l’équipe du NCIS pour élever leur fille.

Des années plus tard, Ziva, retrouvée vivante, est amenée à accomplir une dernière mission avec le NCIS avant de retrouver Tony et leur fille à Paris. Depuis, et c’est là que nous les retrouvons dans "NCIS : Tony & Ziva", Tony et Ziva élèvent ensemble leur fille, Tali.

Lorsque la société de sécurité de Tony est attaquée, ils doivent fuir à travers l’Europe, essayer de découvrir qui les poursuit et peut-être même apprendre à se faire à nouveau confiance afin de pouvoir enfin vivre leur bonheur atypique. Cette chasse à travers l’Europe les conduira à renouer leurs liens tout en faisant émerger les démons du passé.

Prêts à tout pour protéger leur fille et pouvoir vivre en paix et en sécurité, le duo de choc devra réapprendre à se faire mutuellement confiance et, qui sait, peut-être se réunir enfin.

Résumé des épisodes

Samedi 24 janvier 2026, M6 diffusera les épisodes 5 à 7.

21:10 Épisode 1x05 Sous haute sécurité



Après avoir appris que Jonah était détenu sous un faux nom dans une prison de haute sécurité en Autriche, Tony et Ziva infiltrent l’établissement pénitentiaire avec l’aide de Claudette et Boris. Ils découvrent la présence de Martine Aranow sur le site, ainsi qu’un drone expérimental dérobé à la société d’armement Reigning Fire.

21:55 Épisode 1x06 La panic room



Pour protéger leur fille, Tony et Ziva ont envoyé Tali et Sophie se réfugier dans une ancienne planque de Ziva au cœur de la Forêt-Noire en Allemagne, où la famille était venue passer des vacances. Mais après avoir été débusquées par Galimard et ses hommes, Tali et Sophie se réfugient dans la panic room de la maison pendant que Tony et Ziva foncent à leur secours…

22:50 Épisode 1x07 Dangereux sentiments

Réintégré comme secrétaire général d’Interpol, Jonah accuse Tony et Ziva des événements en Autriche et obtient des mandats contre eux. De retour à Paris à l’approche d’un salon organisé par Reigning Fire, Tony et Ziva veulent découvrir pourquoi Jonah et Martine cherchent à détruire le PDG Aaron Graves. Ils sollicitent l’aide du Dr Lang pour les héberger sans être repérés, mais c’est son compagnon Archi, pédopsychiatre, qui les accueille.